Turneul final al EUROLIGII revine după 19 ani la Atena. Capitala Greciei va organiza cel mai important eveniment continental de baschet

Atena va găzdui turneul Final Four al Euroligii masculine de baschet din 2026, după ce ediția precedentă s-a desfășurat la Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite.

Atena va găzdui turneul Final Four între 22 și 24 mai 2026, pentru a doua oară în istoria sa, după evenimentul organizat în 2007.

„Euroleague Basketball este mândră să anunțe că Final Four-ul EuroLeague din 2026 va avea loc la Atena, Grecia, readucând prestigiosul eveniment într-una dintre cele mai legendare destinații pentru fanii baschetului”, arată un comunicat emis de Euroligă.

Așadar, turneul final va avea loc în Telekom Center Athens, o locație cu o capacitate de peste 18.000 de spectatori.

Construită inițial în 1994 și renovată pentru Jocurile Olimpice din 2004, arena a găzduit de atunci nenumărate momente legendare din baschet. Semifinalele vor avea loc pe 22 mai, urmate de finala campionatului pe 24 mai.

„Atena este un oraș cu o moștenire profundă în baschet și una dintre cele mai pasionate baze de fani din Europa. Suntem încântați să ne întoarcem în 2026 la Atena, un oraș care a găzduit unele dintre cele mai memorabile momente din istoria Euroligii. Grecia rămâne o piață cheie pentru noi, cu două cluburi de top care concurează anual, o comunitate de fani incredibil de devotată și o destinație turistică atractivă la nivel global. Aducerea Final Four în capitala elenă este o decizie firească, una în care suntem încrezători că va oferi un eveniment spectaculos, având în vedere că Atena este piatră de temelie a baschetului european”, a declarat președintele Euroligii, Dejan Bodiroga.

