Turneul final al EUROLIGII revine după 19 ani la Atena. Capitala Greciei va organiza cel mai important eveniment continental de baschet

10 sept. 2025, 15:51, Sport
Atena va găzdui turneul Final Four al Euroligii masculine de baschet din 2026, după ce ediția precedentă s-a desfășurat la Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite.

Atena va găzdui turneul Final Four între 22 și 24 mai 2026, pentru a doua oară în istoria sa, după evenimentul organizat în 2007.

„Euroleague Basketball este mândră să anunțe că Final Four-ul EuroLeague din 2026 va avea loc la Atena, Grecia, readucând prestigiosul eveniment într-una dintre cele mai legendare destinații pentru fanii baschetului”, arată un comunicat emis de Euroligă.

Așadar, turneul final va avea loc în Telekom Center Athens, o locație cu o capacitate de peste 18.000 de spectatori.

Construită inițial în 1994 și renovată pentru Jocurile Olimpice din 2004, arena a găzduit de atunci nenumărate momente legendare din baschet. Semifinalele vor avea loc pe 22 mai, urmate de finala campionatului pe 24 mai.

„Atena este un oraș cu o moștenire profundă în baschet și una dintre cele mai pasionate baze de fani din Europa. Suntem încântați să ne întoarcem în 2026 la Atena, un oraș care a găzduit unele dintre cele mai memorabile momente din istoria Euroligii.

Grecia rămâne o piață cheie pentru noi, cu două cluburi de top care concurează anual, o comunitate de fani incredibil de devotată și o destinație turistică atractivă la nivel global. Aducerea Final Four în capitala elenă este o decizie firească, una în care suntem încrezători că va oferi un eveniment spectaculos, având în vedere că Atena este piatră de temelie a baschetului european”, a declarat președintele Euroligii, Dejan Bodiroga.

