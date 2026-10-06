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Gheorghe Hagi se gândește să demisioneze de la națională: „Dacă nu fac echipa să joace, mă duc acasă” / „Trebuie să avem curaj, să urcăm la alt nivel”

Gheorghe Hagi se gândește să demisioneze de la națională: „Dacă nu fac echipa să joace, mă duc acasă” / „Trebuie să avem curaj, să urcăm la alt nivel”
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Gică Hagi a declarat luni seară la conferința de după meciul România – Suedia (încheiat 0-1), că mai are nevoie de puțin timp la națională. Hagi spune că, dacă nu va reuși să schimbe jocul, își dă demisia.

Hagi a transmis că vrea să vadă o schimbare de atitudine la echipă și a recunoscut că seria de patru înfrângeri consecutive este grea.

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„Nu am venit la echipa națională să mă cert cu cineva, am venit să fac o echipă care să joace fotbal. Iar suporterii să fie mândri. Când nu o să pot să mai fac asta, când o să am senzația că s-a terminat, plec. O să văd, o să reflectez zilele acestea. Dacă o să merg în continuare, o să încerc să fac o echipă. Nu îmi este frică de nimic. Trebuie să avem curaj, să urcăm la alt nivel. Generația veche trebuie depășită, acesta este singurul obiectiv pentru România. Să creeze o echipă mai bună decât generațiile din trecut.

Avem resurse pentru a construi, dar avem nevoie de victorii. Deci, am nevoie de puțin timp. Puțin. Dacă nu fac echipa să joace, asta e, ce să fac, mă duc acasă. A fost un examen pentru mine, va fi în continuare. Voi încerca să dau tot ce am eu mai bun. Sunt extrem de motivat și ambițios, dar am nevoie de puțin timp și sper să fac echipa să joace”, a declarat Gică Hagi, potrivit b1tv.ro.

Hagi schimbă strategia la națională

Pentru meciurile din noiembrie, strategia se schimbă complet. Hagi dorește să renunțe la lotul extins de 30 de jucători și să oprească doar fotbaliștii care pot ține pasul cu cerințele lui tactice.

„Dacă eu rămân, trebuie să fac echipa să joace ambele faze așa cum trebuie, cu tranziții rapide. Principiile mele de bază se leagă de posesie: construcție de la portar, să circule mingea până la finalizare. Jucătorii trebuie să aibă personalitate și să nu le fie teamă să joace în jumătatea adversă. Băieții mă cunosc mult mai bine acum. De aceea am convocat un lot de 30 de jucători, ca să vadă ce gândește Hagi și cum vrea să joace fotbalul. Ne cunoaștem mai bine, iar din noiembrie trebuie să mizăm pe calitate, nu pe cantitate.

Acum am pierdut patru meciuri, iar pentru mine este dur, foarte dur… lăsați-mă să mă odihnesc o zi-două și vom vedea. Dar am văzut lucruri bune în jocul naționalei în seara asta care îmi dau curaj. O echipă cu personalitate joacă la fel și acasă și în deplasare, așa cum au făcut suedezii. Ei au ajuns la acel nivel, noi suntem pe drum și avem nevoie de muncă”, a precizat Gică Hagi.

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