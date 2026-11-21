Echipa de fotbal germană Bayern München a primit o lovitură grea. Harry Kane, atacantul englez în vârstă de 33 de ani și câștigătorul Balonului de Aur în 2026, a suferit o ruptură de ligament la glezna stângă și va lipsi de pe teren mai multe luni.

Fotbalistul s-a accidentat în partida cu FC Köln și a fost nevoit să părăsească terenul după numai 20 de minute. Ulterior, clubul german a confirmat că jucătorul a fost operat.

Întrebat dacă absenţa lui Harry Kane se măsoară în săptămâni, antrenorul echipei, Vincent Kompany a răspuns: ”În săptămâni? În luni, da”, a declarat antrenorul, într-un interviu de după meci acordat postului german de televiziune Sky.

Fotbalistul a postat cu puțin timp în urmă un mesaj pe pagina sa de Facebook, asigurându-și fanii că este bine după operația suferită.

”Viața are suișurile și coborâșurile ei! Evident, sunt foarte dezamăgit de această accidentare, dar, ca întotdeauna, este o oportunitate de a-mi demonstra puterea de a depăși momentele dificile și de a reveni mai puternic în 2027. Voi reveni refăcut, în formă și pregătit pentru partea decisivă a sezonului! «Vremurile grele nu durează la nesfârșit, dar oamenii puternici rezistă» – asta mi-a spus prietenul meu, Julian Edelman! Vă mulțumesc tuturor pentru mesaje! Totul este în regulă!”, a scris Kane.



Harry Kane, accidentare gravă în meciul Bayern München – FC Köln

Incidentul s-a produs vineri, 20 noiembrie, în timpul partidei disputate pe Allianz Arena, în etapa a zecea din Bundesliga. În minutul 15, Harry Kane a fost implicat într-un duel cu fundașul formației FC Köln, Joël Schmied.

În urma contactului, atacantul englez a acuzat dureri puternice la glezna stângă. Deși a încercat să continue partida, Kane a fost nevoit să părăsească terenul cinci minute mai târziu, șchiopătând și sprijinit de membrii staffului medical. Arbitrul nu a acordat lovitură de pedeapsă în urma fazei, iar intervenția nu a fost sancționată nici după verificarea VAR.

Investigațiile medicale au arătat că Harry Kane a suferit o ruptură a ligamentului sindesmotic de la nivelul gleznei stângi. Potrivit Reuters, Kane a fost supus unei intervenții chirurgicale care s-a încheiat cu succes, urmând să înceapă procesul de recuperare. Clubul german nu a comunicat o dată exactă pentru revenirea sa, însă presa sportivă estimează că atacantul ar putea lipsi aproximativ trei luni.