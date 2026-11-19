Gabi Tamaș a fost protagonistul unui nou scandal în Centrul Vechi și a ajuns la Poliție după o altercație cu doi indivizi, transmite ProSport. În noaptea de marți spre miercuri dimineață a ajuns la secția de Poliție după ce s-a luat la bătaie cu doi bărbați. Până la această oră, aceștia nu au depus plângere pe numele fostului internațional român.

UPDATE: Fostul fotbalist a fost reținut pentru 24 de ore.

Potrivit informațiilor gsp.ro, fostul fotbalist a fost ridicat de Poliție în noaptea de marți spre miercuri, în jurul orei 03:00, după ce s-a luat la bătaie cu doi bărbați în jur de 30 de ani. Poliția a pornit cercetările pentru lovire, dar cei doi indivizi nu au depus plângere pe numele lui Gabi Tamaș.

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Tamaș ar fi cercetat pentru lovire

Altercația ar fi început din cauza consumului excesiv de alcool. De la discuții verbale, ar fi degenerat într-un conflict de natură fizică.

„Într-adevăr, a fost o speță cu Tamaș implicat. A existat o altercație între el și alți doi bărbați, pe fondul consumului de alcool. Altercația a degenerat într-un conflict de natură fizică. Cei doi au refuzat să depună plângere la momentul respectiv, nu e clar dacă vor face ulterior plângere. Au refuzat și transportul la spital. Tamaș a fost dus la secția de Poliție, sunt cercetări din oficiu pentru lovire, rămâne de văzut dacă cele două persoane vătămate vor depune plângere. E vorba despre doi bărbați cu vârste în jur de 30 de ani”, ar fi relatat surse din cadrul Poliției, pentru gsp.

Fostul fundaș a avut o carieră impresionantă și a evoluat la cel mai înalt nivel chiar și în Premier League. A trecut pe la Tractorul Brașov, Dinamo, Galatasaray, Spartak Moscova, Celta Vigo, Auxerre, West Brom, CFR, Doncaster, Watford, FCSB, U Cluj, Astra, Voluntari, Petrolul și Concordia Chiajna.

A adunat 67 de selecții la echipa națională, alături de care a evoluat la EURO 2008.