Gabi Tamaș a fost protagonistul unui nou scandal în Centrul Vechi și a ajuns la Poliție după o altercație cu doi indivizi, transmite ProSport. În noaptea de marți spre miercuri dimineață a ajuns la secția de Poliție după ce s-a luat la bătaie cu doi bărbați. Până la această oră, aceștia nu au depus plângere pe numele fostului internațional român.
UPDATE: Fostul fotbalist a fost reținut pentru 24 de ore.
Potrivit informațiilor gsp.ro, fostul fotbalist a fost ridicat de Poliție în noaptea de marți spre miercuri, în jurul orei 03:00, după ce s-a luat la bătaie cu doi bărbați în jur de 30 de ani. Poliția a pornit cercetările pentru lovire, dar cei doi indivizi nu au depus plângere pe numele lui Gabi Tamaș.
Altercația ar fi început din cauza consumului excesiv de alcool. De la discuții verbale, ar fi degenerat într-un conflict de natură fizică.
„Într-adevăr, a fost o speță cu Tamaș implicat. A existat o altercație între el și alți doi bărbați, pe fondul consumului de alcool. Altercația a degenerat într-un conflict de natură fizică.
Cei doi au refuzat să depună plângere la momentul respectiv, nu e clar dacă vor face ulterior plângere. Au refuzat și transportul la spital.
Tamaș a fost dus la secția de Poliție, sunt cercetări din oficiu pentru lovire, rămâne de văzut dacă cele două persoane vătămate vor depune plângere. E vorba despre doi bărbați cu vârste în jur de 30 de ani”, ar fi relatat surse din cadrul Poliției, pentru gsp.
Fostul fundaș a avut o carieră impresionantă și a evoluat la cel mai înalt nivel chiar și în Premier League. A trecut pe la Tractorul Brașov, Dinamo, Galatasaray, Spartak Moscova, Celta Vigo, Auxerre, West Brom, CFR, Doncaster, Watford, FCSB, U Cluj, Astra, Voluntari, Petrolul și Concordia Chiajna.
A adunat 67 de selecții la echipa națională, alături de care a evoluat la EURO 2008.