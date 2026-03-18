Gigi Becali a blocat promovarea Stelei în Superliga. „Avea o influență mai mare decât mine în politică”

18 mart. 2026, 07:43, Sport
Fostul ministru al Apărării Naționale, Vasile Dîncu, a declarat că Steaua nu poate promova din cauza influenței politice a lui Gigi Becali.

Echipele departamentale, cum e formația din Ghencea, nu au drept de a evolua în Superliga, deși fostul președinte PSD, Marcel Ciolacu, a încercat să schimbe legea pentru ca aceste cluburi să poată activa în prima ligă.

Regulamentul actual arată că echipele din primul eșalon trebuie să fie organizate ca entități de drept privat, iar Steaua e una de drept public, sub tutela Ministerului Apărării Naționale.

„În cazul Stelei cred că este o situație aberantă. Pentru că mai bine de jumătate din echipele din Superliga sunt finanțate din finanțări publice. Fie că e vorba de consilii județene, primării sau minister este același lucru până la urmă. Și aici mi se pare că ar trebui să facem dreptate. Ori să nu mai existe finanțare, dar asta ar distruge fotbalul românesc, ori să lăsăm să existe și echipe precum Steaua. Dar aici nu este doar problema legislației. Eu nu am reușit cu acea inițiativă pentru că George Becali avea o influență mai mare decât mine în politică la acel moment. Venea campania electorală și președintele Partidului Social Democrat avea nevoie de cei 60% dintre suporterii Stelei de care credea că are nevoie să meargă în turul doi. Îmi pare rău că s-a întâmplat asta, pentru că se face o nedreptate” a spus Vasile Dîncu.

Omul politic a mai declarat: „Pe de altă parte ce am constat eu ca ministru al apărării, este că nu există o dorință în cadrul MApN de a promova echipa în Liga I. Nu am înțeles foarte bine de ce, s-a întâmplat asta de câteva ori. Sau am înțeles, dar este o temă pe care nu vreau să o dezvolt public. Dar este o vină colectivă. Mi se pare o aberație, nu poți să lași o echipă să participe într-o competiție fără a lua premiu pentru locul pe care l-a câștigat pe teren. Și nu cred că marea problemă este că finanțarea este publică. Eu am găsit și o soluție, cu o finanțare mixtă și cu promotor privat și o asociație a suporterilor, dar acest lucru am văzut că până la urmă nu a fost bine primit în minister. Sigur că dacă mai stăteam, făceam asta, dar nu s-a nimerit”.

