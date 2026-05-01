Un nou antrenor pentru FCSB. Meme Stoica a bătut palma: „Aștept OK-ul lui Gigi Becali”

Galerie Foto 4

Meme Stoica a precizat că a găsit un nou antrenor pentru FCSB, iar acum așteaptă aprobarea din partea lui Gigi Becali. Primăvara aceasta, Elias Charalambous a părăsit banca roș-albaștrilor, după trei ani.

Un nou antrenor urmează să se instaleze pe banca celor de la FCSB. Potrivit anunțului lui Meme Stoica, au existat discuții legate de salariu, precum și de staff. Acum, Meme Stoica așteaptă aprobarea din partea lui Gigi Becali. De asemenea, în tot acest timp, potrivit acestuia, au mai avut loc negocieri între latifundiarul din Pipera și fostul antrenor al roș-albaștrilor, arată Prosport.ro.

Gigi Becali

Așteaptă aprobarea lui Gigi Becali

Elias Charalambous a plecat de la FCSB în primăvara lui 2026, după trei ani. În perioada în care el a pregătit echipa, au fost câștigate două titluri în Superliga României. Apoi, locul lui a fost ocupat de Mirel Rădoi, dar care a plecat după 5 etape la Gaziantep.

„Am o ordine făcută, aştept să-mi dea Gigi OK-ul, am lista finală, e un nume şi omul vrea să vină, ne înţelegem şi la salariu, şi la tot, şi la componenţa staff-ului, pentru asta trebuie să am OK-ul de la Gigi.

Am purtat o discuţie cu Alin Stoica şi i-am spus că el, Lucian Filip, Marius Popa şi analistul video Ionuţ Zottu fac parte din staff-ul tehnic, indiferent ce antrenor va veni, este o condiţie pusă de club noului antrenor, dacă nu acceptă, tăiem un nume de pe listă, mergem la următorul nume.

Cu toţi antrenorii pe care îi am pe listă, condiţia asta, pot veni cu preparator fizic. Să se ducă în altă parte dacă vrea un secund, avem staff, stăm foarte, foarte bine la staff”, a declarat Meme Stoica, la Prima Sport.

Pe de altă parte, latifundiarul din Pipera așteaptă și el un răspuns din partea fostului antrenor, Elias Charalambous.

„El tot vrea să mai vorbească cu Elias, care a refuzat, dar… şi el e om, se poate răzgândi. Nu am nicio idee dacă mai revine Elias. Poate cu o discuţie între Gigi şi Elias se rezolvă altfel problema, dar deocamdată nu a avut loc, poate o să aibă loc. Elias nu mai este în ţară”, a continuat Meme Stoica.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Mediafax Foto

Recomandarea video

