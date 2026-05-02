Cât costă o noapte de cazare în Hotelul Simonei Halep din Mamaia Nord, acum, în mai 2026

Unul dintre așezămintele turistice pe care le deține Simona Halep se află în stațiunea Mamaia Nord. Turiștii care doresc să se cazeze în hotelul tenismenei trebuie să bage adânc mâna în buzunar pentru un sejur de câteva zile. Iată cât costă o cameră dublă, acum, în mai 2026.

Simona Halep deține o unitate turistică și la malul Mării Negre, nu doar în Poiana Brașov. Tenismena în vârstă de 34 de ani deține un hotel în Mamaia Nord, care îi poartă numele, iar așezământul turistic se află la circa 70 de metri de plajă. Hotelul este cotat la 3 stele. De altfel, hotelul se află la o distanță de circa 250 de metri de plajele Curacao și Kazeboo.

Cât costă o noapte de cazare?

Turiștii care doresc să petreacă un sejur la hotelul Simonei Halep trebuie să plătească sute de lei. De pildă, pentru o noapte de cazare, optând pentru o cameră dublă, tariful este de 600 de lei. Suma nu include micul dejun.

Hotelul dispune atât de camere duble superioare, cât și de camere premium și apartamente. De altfel, unitatea turistică dispune și de un restaurant unde se poate servi micul dejun, precum și de un lift, o zonă pentru depozitarea bagajelor, recepție și bar. Parcarea privată este gratuită în limita disponibilității.

Tipuri de camere disponibile:

Comfort Room

Executive Room

Deluxe Room

Terrace Comfort

Signature Grand Suite

Foto: GÂNDUL