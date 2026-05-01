Povestea Nadiei Comăneci a ajuns în atenția sârbilor. „E cea mai întunecată din istoria sportului!”

Povestea Nadiei Comăneci a ajuns în atenția jurnaliștilor din Serbia, dedicându-i un material amplu legat de etapele pe care fosta gimnastă le-a bifat. De altfel, au pus accent și pe o parte mai „întunecată” a vieții sale, menționând și momentul Revoluției din 1989.

Jurnaliștii din Serbia au trecut în revistă etapele din viața Nadiei Comăneci. Printre acestea au integrat chiar și momente mai „întunecate” din timpul carierei sale. Sârbii au subliniat că fosta gimnastă se antrena chiar și 7 ore pe zi, iar pe fostul ei antrenor, Bela Karolyi, l-au numit „tiran”.

„La prima vedere, pare că viața ei a fost perfectă, dar nici pe departe n-a fost așa. Abia după căderea regimului comunist și decesul lui Ceaușescu, Nadia și-a spus povestea, care s-a dovedit a fi cea mai întunecată din istoria sportului. Sala era un soi de refugiu pentru Nadia, din moment ce aici putea să scape de viața de zi cu zi și de sărăcia din România. În interior ea era o vedetă”, au notat cei de la sportal.blic.rs.

Au adus în atenție, în schimb, și un moment de cumpănă. La puțin timp după ce a scris istorie la Montreal (n.r. pe 18 iulie 1976, a intrat în istoria sportului mondial, după ce a primit 10 pe linie), jurnaliștii sârbi relatează că fosta gimnastă ar fi avut o tentativă de a-și pune capăt zilelor din 1984. Ulterior, a făcut lumină în privința acestui fapt.

„În 1984, a fost un film, Nadia, în care se spunea că mi-am văzut prietenul – nu ştiu care, deoarece nu am vorbit cu nimeni despre asta – cu o altă fată, aşa că am băut apă sanitară pentru a mă sinucide. Nu ştiu cine a inventat asta. Nici nu aveam timp pentru viaţă în acel moment”, a declarat Nadia Comăneci la postul britanic Radio Times.

De altfel, jurnaliștii sârbi au adus în atenție și momentul căsătoriei dintre Nadia Comăneci și Bart Conner. Înainte de a începe povestea de iubire dintre cei doi, aceștia au fost amici timp de 1 an. Și-au pus pirostriile la București, în aprilie 1996.

