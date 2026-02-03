Gigi Becali nu îi dă nicio șansă unei rivale la play-off. De cine se teme finanțatorul FCSB

Mai sunt șase etape de disputat din sezonul regulat, iar Gigi Becali știe de pe acum cine va juca în play-off. Latifundiarul din Pipera este, din nou, pe cai mari, după ce echipa lui, FCSB, s-a impus în ultima rundă, 1-0 cu Csikszereda, la București, pe Arena Națională.

Chiar dacă a câștigat, FCSB nu a putut urca în clasament, jocul rezultatelor nefiindu-i favorabil.

Care este situația la zi în clasament

Becali spune că este liniștit și se declară convins că formația lui nu va avea probleme în a prinde primele 6 locuri din clasament, care-i permit să joace în play-off, cu titlul pe masă.

În acest moment, FCSB ocupă poziția a 11-a în Liga 1, cu 34 de puncte, la 5 puncte distanță de Universitatea Cluj, ultima grupare aflată pe poziție de play-off.

Iar programul celor de la FCSB nu este unul tocmai lejer:

Etapa 25: Botoșani (a)

Etapa 26: Oțelul (d)

Etapa 27: Craiova (d)

Etapa 28: Metaloglobus (a)

Etapa 29: UTA (d)

Etapa 30: U Cluj (a)

Becali: „Clasamentul în play-off va fi așa…”

Însă, nici programul și nici faptul că echipele din fața sa au mers mai bine decât FCSB nu îl sperie pe Gigi Becali. Latifundiarul din Pipera spune că și-a făcut calculele și, deja, știe ce se va întâmpla în ultimele meciuri din sezonul regulat.

FCSB merge în play-off, iar una dintre rivalele sale nu are nicio șansă, crede Becali. Echipa în cauză este CFR Cluj, care tocmai a câștigat cu 4-1, la București, în derby-ul cu FCSB și are 8 goluri marcate în ultimele două partide.

„Azi a făcut și egal Botoșani. În două etape, o să fiu în play-off, că spulber Botoșaniul și Galațiul. Ce să mai urmeze? Eu așa văd. Clasamentul în play-off va fi așa: U Cluj pe 4, FCSB pe 5, UTA pe 6. Eu așa văd, îmi place U Cluj, este puternică, cred că îi va bate pe FC Argeș acum și apoi pe CFR Cluj.

Poate noi vom urca pe 4, la bătaie cu ei, că avem în ultima etapă cu ei și poate îi batem. Mi-ar conveni mai mult locul 5 ca să jucăm în primele două etape din play-off cu primele două clasate, le batem și urcăm pe podium”, a spus Gigi Becali, Digi Sport.

