Prima pagină » Actualitate » Gigi Becali nu îi dă nicio șansă unei rivale la play-off. De cine se teme finanțatorul FCSB

Gigi Becali nu îi dă nicio șansă unei rivale la play-off. De cine se teme finanțatorul FCSB

03 feb. 2026, 07:35, Actualitate
Gigi Becali nu îi dă nicio șansă unei rivale la play-off. De cine se teme finanțatorul FCSB
Gigi Becali nu îi dă nicio șansă unei rivale la play-off / Sursa FOTO: Mediafax

Mai sunt șase etape de disputat din sezonul regulat, iar Gigi Becali știe de pe acum cine va juca în play-off. Latifundiarul din Pipera este, din nou, pe cai mari, după ce echipa lui, FCSB, s-a impus în ultima rundă, 1-0 cu Csikszereda, la București, pe Arena Națională.

Chiar dacă a câștigat, FCSB nu a putut urca în clasament, jocul rezultatelor nefiindu-i favorabil.

Care este situația la zi în clasament

Becali spune că este liniștit și se declară convins că formația lui nu va avea probleme în a prinde primele 6 locuri din clasament, care-i permit să joace în play-off, cu titlul pe masă.

În acest moment, FCSB ocupă poziția a 11-a în Liga 1, cu 34 de puncte, la 5 puncte distanță de Universitatea Cluj, ultima grupare aflată pe poziție de play-off.

Iar programul celor de la FCSB nu este unul tocmai lejer:

  • Etapa 25: Botoșani (a)
  • Etapa 26: Oțelul (d)
  • Etapa 27: Craiova (d)
  • Etapa 28: Metaloglobus (a)
  • Etapa 29: UTA (d)
  • Etapa 30: U Cluj (a)

Becali: „Clasamentul în play-off va fi așa…”

Însă, nici programul și nici faptul că echipele din fața sa au mers mai bine decât FCSB nu îl sperie pe Gigi Becali. Latifundiarul din Pipera spune că și-a făcut calculele și, deja, știe ce se va întâmpla în ultimele meciuri din sezonul regulat.

FCSB merge în play-off, iar una dintre rivalele sale nu are nicio șansă, crede Becali. Echipa în cauză este CFR Cluj, care tocmai a câștigat cu 4-1, la București, în derby-ul cu FCSB și are 8 goluri marcate în ultimele două partide.

„Azi a făcut și egal Botoșani. În două etape, o să fiu în play-off, că spulber Botoșaniul și Galațiul. Ce să mai urmeze? Eu așa văd. Clasamentul în play-off va fi așa: U Cluj pe 4, FCSB pe 5, UTA pe 6. Eu așa văd, îmi place U Cluj, este puternică, cred că îi va bate pe FC Argeș acum și apoi pe CFR Cluj.

Poate noi vom urca pe 4, la bătaie cu ei, că avem în ultima etapă cu ei și poate îi batem. Mi-ar conveni mai mult locul 5 ca să jucăm în primele două etape din play-off cu primele două clasate, le batem și urcăm pe podium”, a spus Gigi Becali, Digi Sport.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Presa din Ungaria a reacționat după ce Gigi Becali l-a distrus pe arbitrul de la meciul FCSB – Csikszereda. „S-a năpustit pe un ton fără precedent”

Gigi Becali a reacționat la pauza meciului FCSB – Csikszereda: l-a dat afară din echipă pe atacantul de 10.000.000 de euro. „Doar nu sunt idiot”

Dezvăluirea lui Darius Olaru despre forma campioanei FCSB! „Stăm prost cu moralul”

Recomandarea video

Citește și

LIVE UPDATE Război în Ucraina, ziua 1.440. Zelenski salută o „dezescaladare” din partea rușilor. „Întărește încrederea în negocieri”
08:08
Război în Ucraina, ziua 1.440. Zelenski salută o „dezescaladare” din partea rușilor. „Întărește încrederea în negocieri”
ACTUALITATE 3 Februarie, calendarul zilei: Cătălin Hîldan ar fi împlinit 50 de ani. „Ziua în care muzica a murit”
07:15
3 Februarie, calendarul zilei: Cătălin Hîldan ar fi împlinit 50 de ani. „Ziua în care muzica a murit”
ACTUALITATE Valentin Stan: Dacă Rusia are active petroliere în Venezuela, înseamnă că Trump a avut dreptate în Doctrina Monroe
06:00
Valentin Stan: Dacă Rusia are active petroliere în Venezuela, înseamnă că Trump a avut dreptate în Doctrina Monroe
EXCLUSIV Izolați în București, în cel mai bogat sector. Ei sunt locuitorii Capitalei care trăiesc ca în urmă cu 100 de ani. Când ninge, viața devine un coșmar. „Nu avem gaze, apă, și nici transport. Nu există o farmacie, sau un magazin”
06:00
Izolați în București, în cel mai bogat sector. Ei sunt locuitorii Capitalei care trăiesc ca în urmă cu 100 de ani. Când ninge, viața devine un coșmar. „Nu avem gaze, apă, și nici transport. Nu există o farmacie, sau un magazin”
FLASH NEWS Ilie Bolojan, învins în ședința PNL. Nici măcar schimbarea unor șefi de filială nu a putut face. Toate propunerile i-au picat la vot. A primit, în schimb, un vot de încredere din partea partidului pentru propria funcție
23:05
Ilie Bolojan, învins în ședința PNL. Nici măcar schimbarea unor șefi de filială nu a putut face. Toate propunerile i-au picat la vot. A primit, în schimb, un vot de încredere din partea partidului pentru propria funcție
VIDEO Caz suspect în Botoșani. Un bărbat de 38 de ani a căzut ca secerat în fața blocului în care locuia și a doua zi a murit la spital
21:51
Caz suspect în Botoșani. Un bărbat de 38 de ani a căzut ca secerat în fața blocului în care locuia și a doua zi a murit la spital
Mediafax
Cutremurător! Criminalul în serie a recunoscut o nouă crimă, după 27 de ani. În 1999, bărbatul a ucis o fată de 17 ani
Digi24
VIDEO Motivul pentru care un bulgar cu un vehicul Tesla Cybertruck n-a ajuns mai departe de Lugoj, după ce a intrat în România
Cancan.ro
Primul moment intim de la Desafio! Ce au făcut noaptea Ian și Delia Salchievici
Prosport.ro
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
Adevarul
Ritualuri de magie cu „apă de la morți” în biroul președintelui Zelenski. Andrii Ermak ar fi adus vrăjitori din străinătate
Mediafax
Vine căldura! Zăpada nu va ține: Când se încălzește vremea în toată România
Click
La ce vârstă începe creierul să îmbătrânească accelerat. Ce spun specialiștii
Digi24
EXCLUSIV Daniel Băluță, despre intoxicația cu arsenic și mercur: Cineva chiar mi-a făcut rău. Este un semnal de alarmă pentru alții
Cancan.ro
Alin Neacșu, un medic de 30 de ani, a fost găsit mort într-o clinică privată din Pitești 😲
Ce se întâmplă doctore
O recunoști? Cum arată Emma Bunton, Baby Spice, la 50 de ani, după ani departe de lumina reflectoarelor
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Cea mai scumpă Dacia în acest moment se vinde în Germania. Bigster tunat costă cât un SUV Audi nou-nouț
Descopera.ro
Ce spune știința despre oamenii cărora le plac cârciumile?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de două ori, de trei, de patru…
Descopera.ro
Care sunt țările în care cetățenii sunt cei mai expuși la dezinformare și fake news?
METEO Prognoza ANM pentru următoarele 4 săptămâni. Zonele din România în care va fi ger și ar putea să ningă
08:19
Prognoza ANM pentru următoarele 4 săptămâni. Zonele din România în care va fi ger și ar putea să ningă
ACTUALITATE Stan: În timp ce Merz ne felicită că dăm energie Ucrainei, aflăm că 2 băieți cu 2 laptopuri puteau să se joace cu prețurile energiei de la noi
06:30
Stan: În timp ce Merz ne felicită că dăm energie Ucrainei, aflăm că 2 băieți cu 2 laptopuri puteau să se joace cu prețurile energiei de la noi
ISTORIE A trecut o lună de la capturarea lui Nicolas Maduro. Ce s-a ales de Venezuela, țara de baștină a lui Simon Bolivar
06:26
A trecut o lună de la capturarea lui Nicolas Maduro. Ce s-a ales de Venezuela, țara de baștină a lui Simon Bolivar
EXCLUSIV Tânărul care a provocat tragedia de la 2 Mai ar fi cheltuit pe droguri aproape 700.000 de euro. Vlad Pascu ar fi luat din casa tatălui său 5 kg de aur
05:00
Tânărul care a provocat tragedia de la 2 Mai ar fi cheltuit pe droguri aproape 700.000 de euro. Vlad Pascu ar fi luat din casa tatălui său 5 kg de aur
ECONOMIE Trump a îndemnat Europa să fie „foarte precaută” din cauza „problemelor grave legate de migrație și energia verde”
01:47
Trump a îndemnat Europa să fie „foarte precaută” din cauza „problemelor grave legate de migrație și energia verde”
TENSIUNI Donald Trump: Acum negociem cu Iran. Dacă reușim să cădem de acord, va fi minunat. Dacă nu, probabil se vor întâmpla lucruri rele
00:41
Donald Trump: Acum negociem cu Iran. Dacă reușim să cădem de acord, va fi minunat. Dacă nu, probabil se vor întâmpla lucruri rele

Cele mai noi

Trimite acest link pe