Una dintre cele mai rare creaturi marine a fost surprinsă în Argentina. La ce adâncime a fost filmată meduza care are „dimensiunea unui autobuz“

O meduză rară, de dimensiunea unui autobuz, a fost surprinsă în largul coastei Argentinei. Un videoclip realizat de Institutul Oceanografic Schmidt arată această creatură magnifică care înoată la 250 de metri adâncime. Specialiștii au numit-o „Meduza fantomă“, relatează Fox News.

Medusa este una rară, numită Stygiomedusa gigantea, sau meduză fantomă gigantică, a declarat institutul. În timpul unei expedișii, echipele științifice au explorat întreaga lungime a coastei argentiniene, de la Buenos Aires până la o zonă din largul Tierra del Fuego.

Sursă video: Schmidt Ocean Institute

Echipa a documentat 28 de specii oceanice noi, precum și cel mai mare recif de corali Bathelia din oceanul global și alte câteva complexe de recife bogate.

„Am colectat un număr fără precedent de probe chimice, fizice și biologice care vor fi utilizate pentru a înțelege conexiunile din apele noastre în anii următori“, a declarat dr. Melisa Fernández Severini de la Instituto Argentino de Oceanografía și CONICET. „Aceste probe reprezintă o oportunitate unică de a înțelege nu numai cât de extraordinare sunt aceste ecosisteme, ci și cât de vulnerabile pot fi.”

Recifele Bathelia, recent cartografiate, se întind pe o suprafață comparabilă cu cea a Vaticanului și adăpostesc o gamă largă de viețuitoare marine, de la caracatițe la crustacee.

Videoclipul cu meduza fantomă arată pui de pește înotând lângă tentaculele sale, care arată ca niște panglici lungi, roz, care cad în cascadă prin mare. Institutul Oceanografic Schmidt a declarat că aceste meduze rare nu au tentacule înțepătoare, ci își folosesc brațele pentru a prinde prada.

Fragmentele din videoclip arată cât de mare este meduza, cu tentaculele sale care par să nu se mai termine. Clopotul meduzei părea bombat în timp ce se unduia prin oceanul albastru. Videoclipul nu permitea să se determine cu exactitate dimensiunea acestei meduze fantomă, dar institutul a afirmat că aceste meduze gigantice pot avea tentacule de până la 10 metri lungime și umbrele de până la 1 metru diametru.

Institutul Oceanic Schmidt, fondat în 2009 de Eric și Wendy Schmidt, susține explorarea oceanelor prin tehnologie avansată, practici de date deschise și colaborare științifică globală.

Expediția a reunit cercetători de la Universitatea din Buenos Aires, una dintre cele mai importante universități publice din America Latină, și de la CONICET, agenția națională pentru știință din Argentina, cunoscută pentru cercetările sale de mare impact în domenii științifice.

