Într-o ediție specială a emisiunii Ai Aflat!, jurnalistul Ionuț Cristache și invitata sa, fostul premier Viorica Dăncilă, au abordat relația deficitară a României cu China, principala economie mondială. Relația cu China e foarte importantă pentru România, iar chinezii ne consideră prieteni, apreciază fostul premier, criticat în toamna trecută pentru prezența sa la un eveniment organizat de președintele Xi Jinping.

Viorica Dăncilă a menționat că, în mandatul său din perioada 2018-2019, a încercat să intensifice relațiile comerciale cu chinezii, care ne consideră prieteni.

”Partea chineză consideră România o țară prietenă. (…) Relația cu China e foarte importantă pentru România, iar chinezii ne consideră prieteni. Am avut întâlniri la nivel de județ pentru că am vrut să vadă ce înseamnă o investiție într-un parc industrial, care era foarte bun pentru România. Dar la nivel central, aș fi vrut o întâlnire cu președinții Camerelor. Nu s-a putut, din păcate. Am încercat, tăcere”, a afirmat fostul premier în studioul Gândul.

China, ”curtată” de tot mapamondul, mai puțin România

Politiciana a mai observat că un om de afaceri chinez așteaptă 3-4 luni pentru a primi viza, în contextul în care în alte țări membre UE, viza este obținută imediat sau în maximum o lună. În orice caz, investitorii chinezi sunt foarte căutați la nivel global, dar România nu pare interesată de relația cu gigantul asiatic.

”Credeți-mă că nu știam cum să justific acest lucru. Această lipsă de viziune, acest comportament este foarte greu de explicat unor oameni care-și arată deschidere. Până când se va arăta această deschidere? Sau poate când ne vom trezi noi va fi prea târziu, uitați-vă ce se întâmplă în jurul nostru. Toți vor investiții, toți vor parteneriat public-privat cu oameni de afaceri din China. E un cerc, dar ai nevoie și de implicarea autorităților”, a completat Dăncilă.

