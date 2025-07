Gigi Becali, patronul FCSB, crede că va lua o sumă foarte mare pe Alexandru Stoian, jucătorul de 17 ani care a marcat în meciul cu Hermannstadt.

FCSB a terminat la egalitate cu Hermannstadt, 1-1, în Superliga, golurile fiind marcate de Kalifa Kujabji (76) și Alexandru Stoian.

Gigi Becali a găsit un nou jucător de export la FCSB: „Poți să iei zeci de milioane de euro”

Omul de afaceri a vorbit și despre Olaru, Cisotti sau Politic.

„Echipa e puternică, am avut posesie, mingea numai la noi. Așa vreau fotbalul. Nu vreau să am emoții, poți să mai faci un egal sau să pierzi un meci. Lipsește omogenitatea, care după 2-3 meciuri se va… Eu sunt încântat de echipă. Singurul lucru e să știe de frică. Ăsta e rolul meu. Echipa e regele. Anul acesta iau titlul la pas. Politic e fotbalist, se vede după cum pune piciorul pe minge. El va întâmpina frica mea. L-am «paradit» puțin și acum știe de frică. E «fantoma» lui Olaru, nu e realitatea lui. Momentan joacă doar Cisotti. Ei vor juca amândoi. Nu-l scot din echipă pe Olaru, vom juca 4-2-3-1. Olaru este decar, pe Cisotti nu-l scoate nimeni, deși nu joacă. Trebuie să știe de frică. Este datoria mea să bag frica în ei. Ăștia doi vor fi superfotbaliști amândoi. E «Olărescu» acum, nu e Olaru. A stat mult timp și trebuie să-și revină după atâta timp, ca orice fotbalist.

Sunt mulțumit de echipă, chiar dacă n-am câștigat. Am văzut ceva, un jucător care nu știam despre el, pe Stoian. El va juca atacant. Următorul meci, cu Petrolul, el va fi atacant și sare din schemă David Miculescu. Stoian nu va juca decât atacant. Mi-a plăcut de el, «spirt». Poți să iei zeci de milioane pe el, are doar 17 ani. Are 30 de milioane clauză, fizic extraordinar”, a spus Gigi Becali, la Fanatik.