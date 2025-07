FCSB a terminat la egalitate cu FC Hermannstadt, 1-1 (0-0), sâmbătă seara, pe Stadionul Steaua din Capitală, într-un meci din etapa inaugurală a sezonului 2025-2026.

La finalul partidei, patronul Gigi Becali a fost nemulțumit de mulți dintre jucători, punând „tunurile” pe trei dintre ei.

Gigi Becali nu s-a putut abține: „Politic să joace ca la Dinamo! Acum trebuie să știe de frică”

FCSB joacă marți returul cu Inter Descaldes, în tur 3-1 pentru bucureșteni, în turul 1 preliminar al Ligii Campionilor.

„Pentru moment, Politic nu e ce credeam eu. Dar se văd calitățile. El încearcă să facă ceea ce făcea la Dinamo, dar la noi nu-i iese. Avem răbdare. Nu cred că va fi ceva pierdut, nu ca Ștefănescu. Cred că va reuși.

În Ștefănescu nu mai cred. Am tot spus «Cred, cred, cred», dar nu mai cred. L-am băgat. Bă, când vezi că echipa are nevoie de tine, fă, mă, ceva! Dar nu mai am încredere.

Politic să joace ca la Dinamo! El vrea să pătrundă cu mingea, dar dacă vrei să faci asta, trebuie să-ți rămână mingea la picior.

Trebuie să dai la poartă, să dai goluri. La Dinamo era altfel… Acum trebuie să știe de frică. Acum, cu Hermannstadt, a pierdut toate mingile”, a declarat Gigi Becali, imediat după meci la Digi Sport și Prima Sport, posturile de televiziune care au transmis partidele.

Repriza a doua a fost destul de asemănătoare cu prima, dar câteodată se întâmplă așa în fotbal, cred că ei au marcat la prima șansă pe care au avut-o. Fotbalul e nebun, ei puteau să marcheze al doilea gol prin Stoica, dar a nimerit bara Elias Charalambous, antrenor FCSB

Cum arată prima etapă din Superliga?

Metaloglobus – Universitatea Cluj 1-4

FC Argeş – FC Rapid 0-2

UTA Arad – Universitatea Craiova 3-3

FCSB – FC Hermannstadt 1-1

Duminică, 13 iulie

Ora 18.30 Oţelul Galaţi – Petrolul Ploieşti

Ora 21.30 CFR 1907 Cluj – Unirea Slobozia

Luni, 14 iulie

Ora 19.00 FC Botoşani – Farul Constanţa

Ora 21.30 FK Csikszereda Miercurea Ciuc – Dinamo