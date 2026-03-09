Gigi Becali a spus că Mirel Rădoi va avea puterea la FCSB și nu se va mai implica în aspectele tactice ale echipei. Echipa roș-albastră ar urma să joace într-un sistem 4-4-2.

Rădoi va aduce schimbări în primul 11 la FCSB. Miculescu și Thiam nu vor mai juca în benzi în atac, iar U21 rămâne portarul Matei Popa.

Colaborarea inițială e de trei luni și dacă Gigi Becali nu mai cere schimbări în timpul meciurilor și nu se mai implică în alcătuirea primul 11, Mirel Rădoi ar fi dispus să prelungească înțelegerea ca antrenor la FCSB.

Gigi Becali anunță că nu se mai implică la FCSB. Mirel Rădoi are controlul

„El vede un sistem 4-4-2. Eu de patru-cinci luni tot spun asta, i-am spus și lui Mihai Stoica, mie îmi place sistemul acela. Eu singurul sistem pe care îl înțeleg este 4-3-3, în rest altul eu nu îl înțeleg. Dacă mă pui acum pe mine să joc în 4-4-2, eu joc cu patru fundași, patru mijlocași și doi atacanți.

Calitățile lor și ce trebuie să aibă mijlocașii din centru sau din benzi nu îmi dau seama bine. După va schimba în 4-3-3, 4-3-1-2. Cu David Miculescu atacant o vede el sau cu Thiam, dar m-a întrebat ce a jucat Thiam aseară cu U Cluj. I-am zis că în bandă. Mi-a zis că este greșit. Mi-a mai spus că Thiam este doar atacant.

I-am zis că vreau să știu cum vede el lucrurile. El știe echipa asta. L-am întrebat cum ar vedea, ceilalți îl vor ajuta pe el. Mi-a zis: «Bă, nașule, vin și în contextul în care pot ajuta echipa națională». I-am zis că nu mă interesează. Mi-a spus că sunt șase jucători acolo care pot fi convocați, avem barajul cu Turcia.

Mi-a zis că îl interesează barajul cu Turcia. Am vorbit doar la telefon și a zis că vine și mă ajută două luni și jumătate, trei. A spus că nu are rost să discutăm de bani, pentru că nu vrea niciun ban. Ajutorul nu este pe bani, vine să mă ajute.

El vine și antrenează. Marți începe antrenamentele. Din seara asta a cerut «șmecheriile lor», acelea electronice. Ce condiții a pus? Nu a pus nicio condiție. Știe că nu… tot numai el. De aceea am zis să vedem aceste trei luni de zile, să vedem cum se acomodează și el. Asta mi-a zis. Eu mi-am dat seama că trebuie o cotitură, o nouă eră. Nu mai merge cu hei-rup și din instinct, pentru că, dacă vrei să te duci în Conference, nu mai merge așa.

Dacă vrei Liga Campionilor, nu mai merge pe instinct și să vedem pe unul de pe la Galați sau UTA (jucător) și vedem noi. Trebuie altceva”, a declarat Gigi Becali, la Digi Sport.