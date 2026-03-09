Prima pagină » Sport » Gigi Becali anunță că nu se mai implică la FCSB. Mirel Rădoi are controlul. „Mi-am dat seama că trebuie o cotitură, o nouă eră”

Gigi Becali anunță că nu se mai implică la FCSB. Mirel Rădoi are controlul. „Mi-am dat seama că trebuie o cotitură, o nouă eră”

09 mart. 2026, 08:46, Sport
Gigi Becali anunță că nu se mai implică la FCSB. Mirel Rădoi are controlul. „Mi-am dat seama că trebuie o cotitură, o nouă eră”

Gigi Becali a spus că Mirel Rădoi va avea puterea la FCSB și nu se va mai implica în aspectele tactice ale echipei. Echipa roș-albastră ar urma să joace într-un sistem 4-4-2.

Rădoi va aduce schimbări în primul 11 la FCSB. Miculescu și Thiam nu vor mai juca în benzi în atac, iar U21 rămâne portarul Matei Popa.

Colaborarea inițială e de trei luni și dacă Gigi Becali nu mai cere schimbări în timpul meciurilor și nu se mai implică în alcătuirea primul 11, Mirel Rădoi ar fi dispus să prelungească înțelegerea ca antrenor la FCSB.

Gigi Becali anunță că nu se mai implică la FCSB. Mirel Rădoi are controlul

„El vede un sistem 4-4-2. Eu de patru-cinci luni tot spun asta, i-am spus și lui Mihai Stoica, mie îmi place sistemul acela. Eu singurul sistem pe care îl înțeleg este 4-3-3, în rest altul eu nu îl înțeleg. Dacă mă pui acum pe mine să joc în 4-4-2, eu joc cu patru fundași, patru mijlocași și doi atacanți.

Calitățile lor și ce trebuie să aibă mijlocașii din centru sau din benzi nu îmi dau seama bine. După va schimba în 4-3-3, 4-3-1-2. Cu David Miculescu atacant o vede el sau cu Thiam, dar m-a întrebat ce a jucat Thiam aseară cu U Cluj. I-am zis că în bandă. Mi-a zis că este greșit. Mi-a mai spus că Thiam este doar atacant.

I-am zis că vreau să știu cum vede el lucrurile. El știe echipa asta. L-am întrebat cum ar vedea, ceilalți îl vor ajuta pe el. Mi-a zis: «Bă, nașule, vin și în contextul în care pot ajuta echipa națională». I-am zis că nu mă interesează. Mi-a spus că sunt șase jucători acolo care pot fi convocați, avem barajul cu Turcia.

Mi-a zis că îl interesează barajul cu Turcia. Am vorbit doar la telefon și a zis că vine și mă ajută două luni și jumătate, trei. A spus că nu are rost să discutăm de bani, pentru că nu vrea niciun ban. Ajutorul nu este pe bani, vine să mă ajute.

El vine și antrenează. Marți începe antrenamentele. Din seara asta a cerut «șmecheriile lor», acelea electronice. Ce condiții a pus? Nu a pus nicio condiție. Știe că nu… tot numai el. De aceea am zis să vedem aceste trei luni de zile, să vedem cum se acomodează și el. Asta mi-a zis. Eu mi-am dat seama că trebuie o cotitură, o nouă eră. Nu mai merge cu hei-rup și din instinct, pentru că, dacă vrei să te duci în Conference, nu mai merge așa.

Dacă vrei Liga Campionilor, nu mai merge pe instinct și să vedem pe unul de pe la Galați sau UTA (jucător) și vedem noi. Trebuie altceva”, a declarat Gigi Becali, la Digi Sport.

Recomandarea video

Mediafax
Liderii PSD, întâlnire înainte de ședința coaliției pentru discuții pe buget
Digi24
Tot mai mulți europeni renunță la traiul în Germania, arată un raport. Din ce motive aleg să părăsească țara
Cancan.ro
Familia Andreei Esca, datorii de 2 milioane €. Imperiul știristei de la ProTV se clatină!
Prosport.ro
FOTO. Imagini incendiare cu rivala Simonei Halep!
Adevarul
Iranul a lovit radarele sistemelor antirachetă ale SUA din Orientul Mijlociu
Mediafax
Ivan: Guvernul are cinci scenarii pe masă pentru a ține prețul carburanților sub 10 lei litrul
Click
„Toate obiectele sunt mai valoroase de două ori decât apartamentul în sine”. Cât costă locuința-muzeu scoasă la vânzare într-un oraș din România
Digi24
Libia, Panama, Irak, Grenada, Afganistan, Venezuela. Istoria zbuciumată a operațiunilor americane de schimbare a regimurilor
Cancan.ro
Diana, o tânără de 25 de ani, s-a îndrăgostit de un bărbat de 76 de ani! Povestea care a stârnit un val de controverse
Ce se întâmplă doctore
Imagini ireale cu Daniela Gyorfi! Operațiile estetice au schimbat-o TOTAL. Fanii s-au șocat când au văzut-o
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Titi Aur: șoferii de mașini electrice ar trebui să urmeze cursuri de pregătire la achiziție
Descopera.ro
A fost descoperită o galaxie cu tentacule! Ce înseamnă asta?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Adam se trezește de dimineața cu o mahmureală groaznică: – Unde sunt coastele mele???
Descopera.ro
Test de cultură generală. Apa de ploaie este bună de băut?

Cele mai noi

Trimite acest link pe