Prima pagină » Știri externe » O replică de 24 de metri a Statuii Libertății din Brazilia s-a prăbușit în timpul unei furtuni

O replică de 24 de metri a Statuii Libertății din Brazilia s-a prăbușit în timpul unei furtuni

16 dec. 2025, 13:10, Știri externe

O replică de 24 de metri a Statuii Libertății din Brazilia s-a prăbușit dramatic, luni, în timpul unei furtuni puternice cu vânturi de peste 90 km/h. Imaginile surprinse de martori au devenit rapid virale pe rețelele de socializare. Nu au fost înregistrate victime, deoarece zona a fost evacuată cu puțin timp înainte.

Structura instalată, în 2020, în orașul Guaíba din statul Rio Grande do Sul, s-a înclinat încet înainte de a se prăbuși în parcarea goală. Baza de 11 metri a rezistat ferm, iar acțiunea rapidă a cetățenilor de a muta vehiculele a prevenit orice pagube.

Primarul orașului Guaíba, Marcelo Maranata, a confirmat prăbușirea pe rețelele de socializare, declarând că vânturile au atins 80-90 km/h, dar nimeni nu a fost rănit.

Potrivit acestuia, îndepărtarea molozului a început câteva ore mai târziu, fără a întrerupe operațiunile magazinului, în incinta căruia se afla statuia. Retailerul a subliniat că statuia îndeplinea toate standardele tehnice și a lansat o anchetă internă.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Statuia gigantică a faraonului care a avut peste 200 de soții îi va întâmpina pe vizitatori la noul muzeu egiptean: Povestea lui Ramses cel MARE

Brazilia dezvăluie cea mai înaltă statuie din lume a Fecioarei Maria. Depășește statuia lui Iisus din Rio

Hologramele luptă să recâștige artefactele furate ale Egiptului. Ideea unui inginer ar putea repatria comorile în sălile Marelui Muzeu Egiptean

Recomandarea video

Citește și

EXTERNE După ce a pornit un război împotriva drogurilor, Donald Trump declară fentanilul drept „armă de distrugere în masă”
13:32
După ce a pornit un război împotriva drogurilor, Donald Trump declară fentanilul drept „armă de distrugere în masă”
VIDEO Cum și-a justificat Brigitte Macron reacția, după ce a numit mai multe activiste feminine ”tâ**e proaste”: ”Nu pot să regret”
12:52
Cum și-a justificat Brigitte Macron reacția, după ce a numit mai multe activiste feminine ”tâ**e proaste”: ”Nu pot să regret”
ECONOMIE De ce ține Beijingul la secret criza imobiliară chineză. Sectorul construcțiilor încetinește creșterea economică sub țintele stabilite
12:31
De ce ține Beijingul la secret criza imobiliară chineză. Sectorul construcțiilor încetinește creșterea economică sub țintele stabilite
EXTERNE Cum a reușit un copil să strice o coroană de nuntă din aur. Cântărește 2 kilograme și valorează aproape 300.000 de euro
12:30
Cum a reușit un copil să strice o coroană de nuntă din aur. Cântărește 2 kilograme și valorează aproape 300.000 de euro
SCANDAL O ședință a Congresului din Mexico City s-a încheiat cu bătaie. Deputatele s-au îmbrâncit și s-au tras de păr. Care a fost cauza conflictului
11:58
O ședință a Congresului din Mexico City s-a încheiat cu bătaie. Deputatele s-au îmbrâncit și s-au tras de păr. Care a fost cauza conflictului
LIVE UPDATE 🚨 Pace în Ucraina. Negocierile privind teritoriul sunt „complicate”. Garanțiile de securitate nu vor fi pe masă pentru totdeauna, avertizează americanii
11:03
🚨 Pace în Ucraina. Negocierile privind teritoriul sunt „complicate”. Garanțiile de securitate nu vor fi pe masă pentru totdeauna, avertizează americanii
Mediafax
Studenții de la Universitatea Babeș-Bolyai i-au făcut colind ministrului Daniel David / „Și mai vrem încă ceva / Ca demisia să ne-o dea”
Digi24
Scandal de rasism cu implicare politică în Finlanda. Tânăra încoronată regină a frumuseții a rămas fără titlu după un gest controversat
Cancan.ro
Fenomen meteo extrem de periculos în București, de Crăciun. Meteorologii Accuweather avertizează populația să evite deplasările
Prosport.ro
FOTO. Gafă vestimentară fără precedent! Ce a pățit vedeta a pus-o într-o ipostază mai mult decât jenantă
Adevarul
Cum poate exploata Ucraina vulnerabilitățile sistemului de apărare al Rusiei. Mutarea ce poate da o lovitură devastatoare capacităților Moscovei
Mediafax
Taxa UE pe carbon ar putea fi extinsă la mașini și electrocasnice
Click
Zodii binecuvântate de Dumnezeu în următoarele 2 luni. De ce vor avea parte acești nativi
Digi24
„Moscova trebuie să simtă durerea”. Un diplomat american îl contrazice flagrant pe Donald Trump
Cancan.ro
Acum e totul CLAR! Unde a dus-o iubitul pe Rodica Stănoiu cu fix o zi înainte să moară?
Ce se întâmplă doctore
Imagini inedite cu Cristina Șișcanu, după ce a slăbit enorm! Nu o mai recunoști! „Trebuie să mă apuc de sport și masaje”
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Exclusiv | Top 5 Cele mai bine vândute mașini SH din România în 2025. Preferințe: motorină vs. benzină
Descopera.ro
Cele mai periculoase locuri de pe Pământ!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un copil la restaurant: - Carnea de elefant se mănâncă?
Descopera.ro
Știința explică: de ce „noaptea este un sfetnic bun”?

Cele mai noi