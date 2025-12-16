O replică de 24 de metri a Statuii Libertății din Brazilia s-a prăbușit în timpul unei furtuni

O replică de 24 de metri a Statuii Libertății din Brazilia s-a prăbușit dramatic, luni, în timpul unei furtuni puternice cu vânturi de peste 90 km/h. Imaginile surprinse de martori au devenit rapid virale pe rețelele de socializare. Nu au fost înregistrate victime, deoarece zona a fost evacuată cu puțin timp înainte.

Structura instalată, în 2020, în orașul Guaíba din statul Rio Grande do Sul, s-a înclinat încet înainte de a se prăbuși în parcarea goală. Baza de 11 metri a rezistat ferm, iar acțiunea rapidă a cetățenilor de a muta vehiculele a prevenit orice pagube.

Primarul orașului Guaíba, Marcelo Maranata, a confirmat prăbușirea pe rețelele de socializare, declarând că vânturile au atins 80-90 km/h, dar nimeni nu a fost rănit.

Potrivit acestuia, îndepărtarea molozului a început câteva ore mai târziu, fără a întrerupe operațiunile magazinului, în incinta căruia se afla statuia. Retailerul a subliniat că statuia îndeplinea toate standardele tehnice și a lansat o anchetă internă.

