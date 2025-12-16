Prima pagină » Actualitate » Se oferă al 13-lea salariu. Cine beneficiază de el, la finalul lui 2025

16 dec. 2025, 13:12, Actualitate
Unii dintre angajați pot primi cel de-al 13-lea salariu, la finalul anului 2025. Acești bani sunt acordați în funcție de angajator, precum și de reguline interne ale companiei. Este un beneficiu financiar și poate fi privit precum un „bonus” la final de an. Iată mai jos, în articol, ce trebuie să știi.

Ai auzit vreodată de „al 13-lea salariu”? Este, de fapt, un bonus care poate fi acordat de către angajator, în funcție de regulile interne ale firmei, precum și de dorința sa, care este echivalentul unui salariu lucrat la normă întreagă. Nu doar că este văzut precum un sprijin financiar pentru perioada încărcată a sărbătorilor, ci și ca un semn de recunoaștere a efortului depus de angajat. În sectorul privat, de pildă, acești bani nu sunt impuși prin Codul Muncii.

Doar unii dintre angajați pot primi așa-numitul „al 13-le salariu” / foto: Shutterstock

Cine primește al 13-lea salariu

Așadar, nu există un drept în acest sens pentru lucrători. Cel de-al treisprezecelea salariu ține, de fapt, de bugetul firmei, precum și de strategie și regulamentul intern. Banii pot fi acordați la final de an. Dacă unele firme o numesc pur și simplu „o primă de Crăciun”, alții o pot numi „bonus de final de an”. Alții pot spune că este o „compensație specială”.

Suma diferă în funcție de mai mulți factori: timpul lucrat, rezultatele obținute în urma activității profesionale, precum și vechimea beneficiarului. Însă, cine poate avea al 13-lea salariu? Orice angajat (indiferent că e full time sau part time), în condițiile în care angajatorul este dispus să ofere acești bani, arată Playtech.

Sursă foto: Shutterstock

Cele mai noi