Cum și-a justificat Brigitte Macron reacția, după ce a numit mai multe activiste feminine ”tâ**e proaste”: ”Nu pot să regret”

În urma valului de critici declanșat de afirmația în care a numit ”tâ**e proaste” mai multe activiste feminine, Brigitte Macron și-a prezentat scuze, luni seara, în cadrul unui interviu acordat canalului media Brut.



Soția lui Emmanuel Macron a precizat că remarcile sale erau private și destinate către ”patru persoane”.

„Îmi pare rău dacă am rănit femeile victime, la ele şi numai la ele mă gândesc”. Întrebată dacă îi pare rău pentru cuvintle pe care le-a rostit, soția președintelui Republicii a declarat că, în timpul său liber, are dreptul să fie ea însăși, în ciuda statutului pe are îl are în societate.

Brigitte Macron: ”Sunt într-adevăr soţia preşedintelui Republicii, dar sunt mai întâi de toate eu însămi”

„Nu pot să regret. Sunt într-adevăr soţia preşedintelui Republicii, dar sunt mai întâi de toate eu însămi. Şi, prin urmare, când sunt în privat, pot să mă las dusă de val într-un mod absolut inadecvat”.

Comentariile au fost făcute de soția șefului statului la începutul lunii decembrie, referindu-se la militantele feministe care au întrerupt spectacolul lui Ary Abittan, acuzat de viol, dar care a beneficiat de o neîncepere a urmăririi penale. Declarațiile lui Brigitte Macron au fost înregistrate într-un videoclip publicat de site-ul săptămânalului „Public”.

Atunci, prima-doamnă a spus că a vrut să-l liniştească şi să răspundă „fricii” sale în urma incidentelor care îi perturbaseră spectacolul din ziua precedentă.

„Trebuia să-l liniştesc. Am vrut să-l liniştesc, cu siguranţă într-un mod stângaci, dar nu aveam alte cuvinte la dispoziţie în acel moment”, a explicat prima-doamnă, invocând „dreptul de a vorbi” şi „dreptul de a gândi”.

Aceasta a menționat că nu ştia că discuţiile erau filmate. Patru activiste ale asociaţiei feministe #NousToutes, purtând măşti cu efigia lui Ary Abittan şi cu menţiunea „violator”, au întrerupt spectacolul său pe 6 decembrie în sala pariziană Folies Bergère, scandând „Abittan violator”.

În anul 2021, comediantul a fost acuzat de viol de o tânără cu care se întâlnea de câteva săptămâni. După trei ani de anchetă, investigaţia s-a soldat cu neînceperea urmăririi penale, confirmată în apel în ianuarie, dar revenirea sa pe scenă este contestată de feministe care protestează în mod regulat în apropierea sălilor în care acesta susţine spectacole.

În interviul acordat canalului Brut, Brigitte Macron și-a reafirmat angajamentul în favoarea victimelor violenţei şi hărţuirii. „Când mi se cere ajutorul, îl ofer întotdeauna în această privinţă, deoarece este o prioritate”, a spus ea, solicitând în acelaşi timp discreţie în acţiunile pe care le poate întreprinde. „Tot ceea ce li se întâmplă mă priveşte şi pe mine”, a adaugat ea.

