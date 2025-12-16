Prima pagină » Știri politice » Coaliția, în impas. Schimbă votul PSD împotriva Dianei Buzoianu dinamica în Guvern? Miercuri, coaliția discută mișcarea social-democraților

Coaliția, în impas. Schimbă votul PSD împotriva Dianei Buzoianu dinamica în Guvern? Miercuri, coaliția discută mișcarea social-democraților

16 dec. 2025, 13:09, Știri politice
Coaliția, în impas. Schimbă votul PSD împotriva Dianei Buzoianu dinamica în Guvern? Miercuri, coaliția discută mișcarea social-democraților

Votul PSD alături de AUR pentru adoptarea moțiunii simple împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, a scos la suprafață fisuri majore din coaliția de guvernare. Acum, i se pune sub semnul întrebării capacitatea de a funcționa. Kelemen Hunor, a mers marți în biroul șefului PSD, Sorin Grindeanu, în contextul tensiunilor. Miercuri, în cadrul ședinței de coaliție, va fi discutat „gestul” PSD.

Pentru prima dată de la instalarea Guvernului Bolojan, un partid din coaliție votează explicit împotriva unui ministru susținut de alianță. Gestul PSD nu a fost unul accidental, ci asumat, fapt care a generat reacții imediate din partea partenerilor de guvernare și a deschis o dezbatere mai amplă despre respectarea protocolului coaliției.

ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

Moțiunea simplă, intitulată „Prahova sub asediu: peste 100.000 de români condamnați la sete și boală sub privirea complice a ministrei Mediului”, a fost adoptată în Senat cu 74 de voturi pentru, 43 împotrivă și o abținere. PSD a decis să sprijine votul inițiat de AUR, în pofida faptului că Diana Buzoianu face parte din guvernul susținut de coaliție.

Diana-Anda Buzoianu, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, sustine un discurs in timpul sedintei in plen a Senatului, unde se dezbate si voteaza motiunea simpla depusa de AUR impotriva sa, la Palatul Parlamentului din Bucuresti, luni, 22 septembrie 2025. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

Grindeanu l-a anunțat în prealabil pe Bolojan că PSD va vota moțiunea

Moțiunea împotriva Dianei Buzoianu a fost inițiată de AUR, dar succesul ei a fost posibil doar prin sprijinul PSD. Oficial, social-democrații au susținut că premierul a fost informat în prealabil. Neoficial, votul este interpretat drept un „avertisment politic” adresat atât USR, cât și premierului Ilie Bolojan.

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, sustine o conferinta de presa in Bucuresti, marti, 9 decembrie 2025. ALEXANDRA PANDREA / GMN / MEDIAFAX FOTO

Sorin Grindeanu a spus că el l-a anunțat pe premierul Ilie Bolojan că dacă nu o demite pe ministra USR, social-democrații vor vota moțiunea simplă depusă împotriva ei.

„Și acest lucru noi l-am anunțat din timp. Prin acest moment de astăzi, de fapt, noi am marcat managementul catastrofal pe care îl are doamna…domnișoara Buzoianu, doamna ministru Buzoianu la minister. Noi am sancționat acest lucru. Eu am anunțat primul ministru săptămâna trecută de decizia noastră”, spune Grindeanu.

Pentru partenerii din coaliție, problema nu este moțiunea în sine, ci precedentul creat: dacă un partid poate vota alături de opoziție împotriva propriului guvern, atunci solidaritatea guvernamentală devine pur formală.

USR și UDMR: „Există o problemă de funcționare”

Reacțiile nu au întârziat să apară. Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a recunoscut public că votul PSD indică „o problemă în funcționarea coaliției”. În mod tradițional, UDMR a jucat rolul de mediator în coalițiile complicate, însă de această dată mesajul transmis este unul de îngrijorare, nu de arbitraj.

Presedintele Uniunii Democrate Maghiare din Romania (UDMR) Kelemen Hunor ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX FOTO

„În protocolul de coaliție scrie că niciun membru al coaliției în Parlament nu semnează, nu votează moțiune simplă sau moțiune de cenzură. Miercuri vom avea o ședință de coaliție și sunt convins că vom discuta despre acest lucru”, spune Hunor.

USR, partidul din care face parte Diana Buzoianu, a respins ideea unei eventuale demisii și a subliniat caracterul exclusiv politic al moțiunii.

Întrebat la Digi24 dacă Opoziția folosește problema mediului, sau ceea ce s-a întâmplat în privința crizei apei din Prahova și Dâmbovița, pentru slăbirea guvernării și pentru slăbirea USR, Dominic Fritz a spus că, în opinia sa, există o coordonare între PSD și AUR.

Este evident că există o coordonare între PSD și AUR, și asta este ceva ce descalifică, atât PSD, dar chiar și pe cei de la AUR, care cică sunt, nu știu, antisistem, anti-PSD, dar atunci când lor le convine, n-au nicio problemă să lucreze cu partidul care până la urmă a creat cele mai multe probleme în care ne aflăm, inclusiv problema de la Paltinu”, spune Fritz.

VALENTINA SAROSI / MEDIAFAX FOTO

Se va schimba dinamica în Coaliție?

Deși nimeni nu vorbește oficial despre o ruptură iminentă, votul împotriva Dianei Buzoianu a schimbat dinamica internă a coaliției. Guvernarea pare să se îndrepte către o coexistență tensionată, în care fiecare partid își urmărește propriile interese.

ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

Rămâne de văzut dacă episodul va fi tratat ca o excepție sau ca începutul unei noi etape în coaliția de guvernare.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Kelemen Hunor acuză PSD că a încălcat protocolul coaliției, după votul împotriva lui Buzoianu: „coaliția noastră pare ca o coaliție nefuncțională”

Moțiunea împotriva ministrului Mediului a trecut de votul senatorilor. Buzoianu: „Este o moțiune bambilici, cerută de PSD, executată de AUR și SOS”

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Firma fondată de Dragoș Pîslaru, ministrul MIPE, contracte de milioane de lei cu ministerul pe care îl conduce. Cel mai recent contract apărut în SEAP. Acționariat cu nume influente
12:38
Firma fondată de Dragoș Pîslaru, ministrul MIPE, contracte de milioane de lei cu ministerul pe care îl conduce. Cel mai recent contract apărut în SEAP. Acționariat cu nume influente
FLASH NEWS Nicușor Dan, la Summitul Statelor UE de pe Flancul Estic: „Eu personal sunt destul de pesimist cu privire la intenția Rusiei de a avea o pace”
11:33
Nicușor Dan, la Summitul Statelor UE de pe Flancul Estic: „Eu personal sunt destul de pesimist cu privire la intenția Rusiei de a avea o pace”
FLASH NEWS Fostul ministru al Economiei îl mitraliază pe Radu Miruță pe tema salariului minim: „Nu vă e jenă? Există o lege, pe care trebuie să o respectați!”
10:32
Fostul ministru al Economiei îl mitraliază pe Radu Miruță pe tema salariului minim: „Nu vă e jenă? Există o lege, pe care trebuie să o respectați!”
CONTROVERSĂ Ciprian Ciucu îşi începe mandatul la Primăria Capitalei cu un cadou de la Nicușor Dan. Datorii de 3 miliarde de lei: „Nu îmi imaginam că problemele sunt aşa grave”
10:30
Ciprian Ciucu îşi începe mandatul la Primăria Capitalei cu un cadou de la Nicușor Dan. Datorii de 3 miliarde de lei: „Nu îmi imaginam că problemele sunt aşa grave”
NEWS ALERT „Corupția ucide”, ONG-ul care organizează „protestele spontane”, insistă cu recrutările. Anunță acțiuni de protest cu zeci de mii de participanți
15:15
„Corupția ucide”, ONG-ul care organizează „protestele spontane”, insistă cu recrutările. Anunță acțiuni de protest cu zeci de mii de participanți
POLITICĂ Senatorii PSD votează moțiunea de cenzură împotriva Dianei Buzoianu
14:57
Senatorii PSD votează moțiunea de cenzură împotriva Dianei Buzoianu
Mediafax
Studenții de la Universitatea Babeș-Bolyai i-au făcut colind ministrului Daniel David / „Și mai vrem încă ceva / Ca demisia să ne-o dea”
Digi24
Scandal de rasism cu implicare politică în Finlanda. Tânăra încoronată regină a frumuseții a rămas fără titlu după un gest controversat
Cancan.ro
Fenomen meteo extrem de periculos în București, de Crăciun. Meteorologii Accuweather avertizează populația să evite deplasările
Prosport.ro
FOTO. Gafă vestimentară fără precedent! Ce a pățit vedeta a pus-o într-o ipostază mai mult decât jenantă
Adevarul
Cum poate exploata Ucraina vulnerabilitățile sistemului de apărare al Rusiei. Mutarea ce poate da o lovitură devastatoare capacităților Moscovei
Mediafax
Taxa UE pe carbon ar putea fi extinsă la mașini și electrocasnice
Click
Zodii binecuvântate de Dumnezeu în următoarele 2 luni. De ce vor avea parte acești nativi
Digi24
„Moscova trebuie să simtă durerea”. Un diplomat american îl contrazice flagrant pe Donald Trump
Cancan.ro
Acum e totul CLAR! Unde a dus-o iubitul pe Rodica Stănoiu cu fix o zi înainte să moară?
Ce se întâmplă doctore
Imagini inedite cu Cristina Șișcanu, după ce a slăbit enorm! Nu o mai recunoști! „Trebuie să mă apuc de sport și masaje”
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Exclusiv | Top 5 Cele mai bine vândute mașini SH din România în 2025. Preferințe: motorină vs. benzină
Descopera.ro
Cele mai periculoase locuri de pe Pământ!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un copil la restaurant: - Carnea de elefant se mănâncă?
Descopera.ro
Știința explică: de ce „noaptea este un sfetnic bun”?

Cele mai noi