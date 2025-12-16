Coaliția, în impas. Schimbă votul PSD împotriva Dianei Buzoianu dinamica în Guvern? Miercuri, coaliția discută mișcarea social-democraților

Votul PSD alături de AUR pentru adoptarea moțiunii simple împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, a scos la suprafață fisuri majore din coaliția de guvernare. Acum, i se pune sub semnul întrebării capacitatea de a funcționa. Kelemen Hunor, a mers marți în biroul șefului PSD, Sorin Grindeanu, în contextul tensiunilor. Miercuri, în cadrul ședinței de coaliție, va fi discutat „gestul” PSD.

Pentru prima dată de la instalarea Guvernului Bolojan, un partid din coaliție votează explicit împotriva unui ministru susținut de alianță. Gestul PSD nu a fost unul accidental, ci asumat, fapt care a generat reacții imediate din partea partenerilor de guvernare și a deschis o dezbatere mai amplă despre respectarea protocolului coaliției.

Moțiunea simplă, intitulată „Prahova sub asediu: peste 100.000 de români condamnați la sete și boală sub privirea complice a ministrei Mediului”, a fost adoptată în Senat cu 74 de voturi pentru, 43 împotrivă și o abținere. PSD a decis să sprijine votul inițiat de AUR, în pofida faptului că Diana Buzoianu face parte din guvernul susținut de coaliție.

Grindeanu l-a anunțat în prealabil pe Bolojan că PSD va vota moțiunea

Moțiunea împotriva Dianei Buzoianu a fost inițiată de AUR, dar succesul ei a fost posibil doar prin sprijinul PSD. Oficial, social-democrații au susținut că premierul a fost informat în prealabil. Neoficial, votul este interpretat drept un „avertisment politic” adresat atât USR, cât și premierului Ilie Bolojan.

Sorin Grindeanu a spus că el l-a anunțat pe premierul Ilie Bolojan că dacă nu o demite pe ministra USR, social-democrații vor vota moțiunea simplă depusă împotriva ei.

„Și acest lucru noi l-am anunțat din timp. Prin acest moment de astăzi, de fapt, noi am marcat managementul catastrofal pe care îl are doamna…domnișoara Buzoianu, doamna ministru Buzoianu la minister. Noi am sancționat acest lucru. Eu am anunțat primul ministru săptămâna trecută de decizia noastră”, spune Grindeanu.

Pentru partenerii din coaliție, problema nu este moțiunea în sine, ci precedentul creat: dacă un partid poate vota alături de opoziție împotriva propriului guvern, atunci solidaritatea guvernamentală devine pur formală.

USR și UDMR: „Există o problemă de funcționare”

Reacțiile nu au întârziat să apară. Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a recunoscut public că votul PSD indică „o problemă în funcționarea coaliției”. În mod tradițional, UDMR a jucat rolul de mediator în coalițiile complicate, însă de această dată mesajul transmis este unul de îngrijorare, nu de arbitraj.

„În protocolul de coaliție scrie că niciun membru al coaliției în Parlament nu semnează, nu votează moțiune simplă sau moțiune de cenzură. Miercuri vom avea o ședință de coaliție și sunt convins că vom discuta despre acest lucru”, spune Hunor.

USR, partidul din care face parte Diana Buzoianu, a respins ideea unei eventuale demisii și a subliniat caracterul exclusiv politic al moțiunii.

Întrebat la Digi24 dacă Opoziția folosește problema mediului, sau ceea ce s-a întâmplat în privința crizei apei din Prahova și Dâmbovița, pentru slăbirea guvernării și pentru slăbirea USR, Dominic Fritz a spus că, în opinia sa, există o coordonare între PSD și AUR.

„Este evident că există o coordonare între PSD și AUR, și asta este ceva ce descalifică, atât PSD, dar chiar și pe cei de la AUR, care cică sunt, nu știu, antisistem, anti-PSD, dar atunci când lor le convine, n-au nicio problemă să lucreze cu partidul care până la urmă a creat cele mai multe probleme în care ne aflăm, inclusiv problema de la Paltinu”, spune Fritz.

Se va schimba dinamica în Coaliție?

Deși nimeni nu vorbește oficial despre o ruptură iminentă, votul împotriva Dianei Buzoianu a schimbat dinamica internă a coaliției. Guvernarea pare să se îndrepte către o coexistență tensionată, în care fiecare partid își urmărește propriile interese.

Rămâne de văzut dacă episodul va fi tratat ca o excepție sau ca începutul unei noi etape în coaliția de guvernare.

