Mesajul de reconciliere transmis de Kelemen Hunor, după votul dat de PSD împotriva Dianei Buzoianu: ”A fost o greșeală. Nu se rupe Coaliția”

Kelemen Hunor, liderul UDMR, a transmis un mesaj de reconciliere după votul PDS împotriva Dianei Buzoianu. Acesta a transmis că, după părerea sa, PSD a greșit atunci când a votat moțiunea simplă depusă contra Dianei Buzoianu, ministrul Mediului.

Kelemen a menționat că înțelege nemulțumirea social-democraților, dar și că ar trebui stabilit nivelul de responsabilitate pentru dezastrul din Prahova și Dâmbovița, în urma căruia peste 100.000 de persoane au rămas fără apă potabilă.

„Dacă citim strict Acordul de Coaliție, acolo scrie membrii Coaliției nu vor vota moțiuni simple și de cenzură.Deci, din acest punct de vedere, ceea ce s-a întâmplat ieri, în Senat, din punctul meu de vedere – și vorbesc despre coeziunea Coaliției -, a fost o greșeală. Dar mai mult nu pot să vă spun, pentru că fiecare își face strategia. Nu, în niciun caz (n.r. – nu putem vorbi de o știrbire a autorității premierului). S-a mai întâmplat în 2024, cu doamna Bucura, dacă nu mă-nșel.

Tot așa, a trecut o moțiune simplă și nu este o obligație, pentru premier sau pentru partidul din care provine ministrul, să plece ministrul, să fie schimbat ministrul.Nici în 2024 cu doamna Bucura nu s-a întâmplat așa ceva. Am înțeles că nici USR-ul și nici premierul nu doresc o schimbare. Mâine, în Coaliție, sigur că va fi un subiect, dar vom vedea.

Ceea ce pot să vă spun, cum ne-am comportat noi, de fiecare dată, dacă avem o nemulțumire, o discuți în Coaliție, încerci să găsești o soluție. Dacă stăm în Coaliție, nu votezi o moțiune. Asta e abordarea mea și rămâne abordarea mea”

Hunor: ”Coaliția merge mai departe, nu există niciun risc de rupere”

Kelemen Hunor a transmis că nu există niciun risc pentru ruperea coaliției: ”Coaliția merge mai departe, nu există niciun risc de rupere. Nu se rupe Coaliție, stați liniștiți!

Înțeleg supărarea lor (n.r. – supărarea PSD-ului), fiindcă am exemplu de la Praid, când și astăzi ăla de SALROM stă bine în funcție. Nu a fost demis și nu există o răspundere, din acest punct de vedere. Acolo, nivelul de răspundere și responsabilitate trebuie stabilit. Trebuie să depășim această fază și eu sper că, după ce s-a închis și Capitala, cu primarul general, s-au închis și celelalte chestiuni care erau în discuție. Până la sfârșitul anului, trebuie decizia ca să putem pregăti bugetul pentru anul viitor.Eu sper că da (n.r. – Coaliția trebuie să ajungă la o înțelegere pe micșorarea aparatului bugetar). Bugetul nu poți să-l faci altfel decât pe legislația existentă. Asta înseamnă că anvelopa salarială rămâne”, a mai spus liderul UDMR.

