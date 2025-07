FCSB a fost eliminată din Liga Campionilor de Shkendija, care a câștigat cu 2-1în manșa secundă a turului al doilea preliminar. Campioana României a pierdut și prima manșă, 0-1.

Pe Arena Națională, miercuri seară, a marcat Juri Cisotti (28), dar oaspeții au înscris prin Liridon Latifi (33) și Vane Krstevski (87).

FCSB va juca în Europa League, unde se va lupta cu FC Drita, eliminată de FC Copenhaga din Liga Campionilor, după 0-2 și 0-1.

Gigi Becali, un car de nervi după ce FCSB a fost eliminată din Liga Campionilor. „Echipă de Divizia C”

„Felicitări vouă, v-ați rugat mai bine decât mine (către cei prezenți în studioul Digi Sport).Eu nu o să mai vorbesc de fotbal 3-4-5 luni. Nu mă mai pregătesc pentru Liga Campionilor, ci pentru viață. Ce, a murit cineva? E cineva bolnav? E mai bine, într-un fel, aveți și voi bucuria voastră, vă mai bucurați și voi. Vă iubește pe voi, v-a făcut vouă pe plac. S-a întâmplat și gata, ce mare lucru? Bucurați-vă! Gata! Bucurați-vă de nereușita mea.

Eu nu mai am dreptul să vorbesc, până acum mi-l dădea echipa. Când echipa m-a făcut de râs, mai am dreptul să vorbesc? Fac și eu haz de necaz și mai râd cu voi. Ce să fac? Eu am ambiții, dar n-am cu cine! Fiecare om spune ce crede, eu am crezut că suntem puternici, dar n-ai cum să fii doar cu trei jucători în teren: Chiricheș, Cisotti și Ngezana. Bine, și Bîrligea a dat viață. Patru jucători.

Explicația mea e că am avut un sezon bun, au câștigat mulți bani, se cred vedete, dar la fotbal trebuie să alergi! Dacă nu te demarci, să primești… Dacă ăștia s-au baricadat, ba, demarcă-te, fă un-doiuri, băga-i cu fundul în poartă, du-te cu mingea în poartă, asta e echipa de Divizia C!”, a declarat Gigi Becali, la Digi Sport, după meciul cu Shkendija.