Ana Maria Bărbosu a rămas fără medalia cucerită la Jocurile Olimpice din 2024, informează Golazo. Tribunalul Federal Elvețian a aprobat cererea de revizuire depusă de tabăra americană și a anulat decizia luată de Tribunalul de Arbitraj Sportiv.

Tribunalul Federal Elveţian a decis trimiterea dosarului privind medalia de bronz cucerită de gimnasta Ana Maria Bărbosu la Jocurile Olimpice de la Paris spre rejudecare la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS), a declarat, joi, preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, Mihai Covaliu, pentru Agerpres.

”În primul şi în primul rând, doar avocaţii au fost notificaţi. Nu a apărut nimic pe site, raportul nu este public deocamdată. Din ceea ce ştim acum, se va publica mâine pe site. Deocamdată au fost notificate părţile. Studiem şi noi verdictul şi ne pregătim pentru următorii paşi. Această decizie spune că s-a respins apelul pentru Sabrina Voinea, tribunalul a reanalizat probele pe care federaţia de gimnastică americană le-a adus în discuţie şi le-a trimis spre reevaluare la TAS. Deocamdată, ceea ce se înţelege acum, în momentul de faţă, este ceea ce apare în comunicatul emis de avocaţi. Urmează ca mâine, după ce apare pe site şi întregul raport să putem face mai multe comentarii”, a afirmat Covaliu.

Tribunalul Federal Elvețian a trimis cazul spre rejudecare, tot la TAS. Acolo, partea americană urmează să depună o nouă probă video, înregistrarea pe care platforma Netflix a făcut-o în ziua finalei, notează sursa citată. Americanii consideră că noua probă video va demonstra cum contestația din ziua finalei ar fi fost depusă în timp util, sub minutul regulamentar.

Ce s-a întâmplat în finala la sol de la Jocurile Olimpice

Desfășurată pe 5 august, finala la sol de la Jocurile Olimpice din 2024 a fost învăluită de scandal. La finalul tuturor numerelor, Ana Bărbosu ocupa ultima treaptă a podiumului, iar, la câteva zeci de secunde distanță, a fost detronată de americanca Jordan Chiles, căreia arbitrii îi aprobaseră contestația și măriseră nota îndeajuns cât să o depășească pe româncă. Ana Bărbosu și Federația Română de Gimnastică au depus o contestație la Tribunalul de Arbitraj Sportiv, divizia ad hoc înființată special pentru Jocurile Olimpice, reclamând că tabăra lui Jordan Chiles a depus contestația din timpul concursului la 4 secunde după încheierea termenului-limită de 1 minut.

În primă instanță, TAS i-a dat dreptate Anei, a constatat viciul de procedură și a recomandat Federației Internaționale de Gimnastică (FIG) să revină la nota inițială a americancei. FIG s-a conformat, Chiles a revenit la nota inițială și a coborât pe 5, sub Ana Bărbosu și Sabrina Maneca-Voinea. Podiumul oficial a arătat astfel: Rebeca Andrade, Simone Biles, Ana Bărbosu.

