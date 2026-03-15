Victor Angelescu, acționar al Rapidului, nu e de acord cu varianta dinamoviștilor privind arbitrajul. Dacă oaspeții au contestat unele decizii ale lui Istvan Kovacs, oficialul echipei giuleștene l-a apărat și spune că atacurile vin de fapt din frustrarea adversarilor. Dinamo nu a mai învins Rapid din 2015.

Dar, și specialiștii în arbitraj au criticat maniera în care Istvan Kovacs a condus meciul Rapid – Dinamo 3-2.

Rapid e pe primul loc în clasament, 31 de puncte, Dinamo e pe șase, 26 de puncte, și în această etapă mai e de disputat meciul dintre rivalele din Cluj, CFR și U.

Acționarul Rapidului, replică dură după ce dinamoviștii au atacat arbitrajul la derby. „Sunt frustrați că i-am bătut din nou”

„M-am uitat cât am putut la reluări. Nu pare nimic în neregulă, este un duel normal, bărbătesc. Mai mult nu știu ce să spun. Nu este nimic în neregulă. A fost un joc intens, iar Kovacs a avut faze la limită. Nu am văzut reluări la toate fazele. Mi s-a părut aproape de roșu la Armstrong, dar dacă Istvan nu a dat…

O să mă uit din nou și o să am o părere mai clară. Știu de la cei din staff că înainte de golul de 2-1 pentru Dinamo a fost un henț la mijlocul terenului (n.r. – la Matteo Duţu). Cei de la Dinamo sunt frustrați că i-am bătut din nou. Am arătat mai bine, am avut spirit, am revenit de două ori și am avut mai multe ocazii.

Am făcut un meci de play-off, am jucat mult mai bine ca ei și de aceea sunt frustrați. Nu ai ce să-i reproșezi lui Kovacs. Le-a dat penalty cu VAR, nu a fost o viciere de rezultat. Nu cred că avem ce să-i reproșăm. Am jucat mai bine și am câștigat. Nu a fost nicio tentă.

Sunt trei puncte extrem de importante, dar și mai important este spiritul arătat. Am revenit, am alergat cât am putut. E greu să intri de pe bancă în ultimele zece minute, dar Gâlcă a luat decizii bune la schimbări. Mă bucur pentru Petrila, nu mai marcase de ceva timp. Dar toată echipa a făcut un meci extraordinar. Petrila mi-a plăcut mult, mă bucur pentru golul lui Vulturar. Felicitări! Grameni a făcut un meci foarte bun. Toată echipa s-a dăruit, am făcut un meci bun de la cap la coadă. Suntem pregătiți să ne batem la campionat și am arătat. Clasamentul e strâns, pierzi un meci și poți să cazi de pe 1 pe 3. A trecut o bătălie, mai avem 9”, a declarat Victor Angelescu, la Prima Sport.