05 sept. 2025, 10:20, Sport
Ianis Hagi, după ce a SEMNAT cu Alanyaspor: „Înțeleg așteptările, responsabilitățile și moștenirea pe care tatăl meu a lăsat-o aici"
Ianis Hagi a semnat un contract pe doi ani cu echipa turcă Alanyaspor. Mijlocașul era liber de contract din iunie, după ce s-a despărțit de Glasgow Rangers.

El a mai jucat la Viitorul, Fiorentina, Genk sau Alaves. Alanyaspor a încheiat sezonul trecut pe locul 12 în SuperLig și acum e pe locul 9.

Ianis Hagi ar putea debuta la data de 13 septembrie, când Alanyaspor va juca în deplasare cu Konyaspor.

„În primul rând, m-am întors acasă, unde m-am născut. Sunt foarte fericit, emoționat. E un pas important pentru mine, sunt plin de încredere. Abia aștept să debutez, am venit aici să reprezint clubul, trebuie să vă mulțumesc pentru că ați avut încredere în mine. M-am simțit iubit și dorit din prima clipă. Abia aștept să intru pe teren.

(n.r. Ce așteptări ai de la acest sezon?) E una dintre cele mai tari ligi din lume, cu multă calitate. Evident, cu echipe puternice din punct de vedere financiar, oamenii investesc bani, sunt pasionați. Are toate ingredientele pentru ca eu să am succes, deci abia aștept. Știu că e o mare responsabilitate să reprezint echipa în campionat și să-mi reprezint familia, de asemenea. Înțeleg așteptările, responsabilitățile și moștenirea pe care tatăl meu a lăsat-o aici. Așa cum am spus, abia aștept să joc și să le arăt oamenilor cine sunt.

Sunt foarte fericit să joc aici. În această vară am căutat o echipă care să mă vrea, să ajung într-un loc unde pot să joc la cel mai bun nivel al meu. Asta am găsit aici, începând de la conducere, până la staff, m-au făcut să mă simt dorit, deci abia aștept să încep să joc.

Dacă ar fi să spun doar un lucru despre mine, pentru fani…motivația mea e la cote maxime, sunt un jucător ambițios, iubesc fotbalul mult și vreau să dau 100% în fiecare meci”, a declarat Ianis Hagi, la conferința de presă de prezentare la Alanyaspor.

Foto: Facebook.com/AIanyaspor

