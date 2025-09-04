Ianis Hagi (26 de ani) a semnat un contract pe două sezoane cu Alanyaspor, a anunţat, joi clubul turc în social media.

„Prințul” a fost prezentat oficial de clubul din „Țara Semilunei”, acolo unde va purta tricoul cu numărul 14. Gheorghe Hagi a fost și el prezent la evenimentul mult așteptat.

Ianis Hagi și-a găsit în sfârșit ECHIPĂ! Cu ce formație a semnat și ce număr va purta

„Turcia este a doua mea casă şi abia aştept să încep aventura aici. Ne vedem în curând”, a spus Ianis, într-un video postat în social media.

Ianis Hagi, neconvocat de Mircea Lucescu la națională, vine din postura de jucător liber, după ce la plecat de la Glasgow Rangers.

Selecționerul l-a îndemnat pe Ianis Hagi să semneze mai repede pentru a intra în ritm, altfel va pierde contactul cu naționala pentru meciurile din octombrie și noiembrie.

„Bine ai venit, Hagi! Clubul nostru a semnat un contract valabil pe doi ani cu Ianis Hagi, fotbalistul român care a jucat recent pentru Rangers în Scoția”, a fost mesajul celor de la Alanyaspor.

„Intervenisem și eu la un moment dat pentru un transfer la Dinamo Kiev. Ce a ales aseară este excelent, i-am zis să se gândească doar le ce are de făcut, i-am spus că îl aștept când va juca. Regreta și el că nu a găsit mai repede. Turcia e un campionat puternic, îl va stimula, eu zic că a făcut o treabă bună, a ales un campionat bun”, a recunoscut Mircea Lucescu.

43 selecții pentru echipa națională, cu 5 goluri până în prezent, se poate lăuda Ianis Hagi la prima reprezentativă.

Care sunt echipele de fotbal din cariera lui Ianis Hagi?