Cristi Chivu, anunț după înfrângerea dramatică a lui Inter Milano în Liga Campionilor. „Am plătit prețul”

19 feb. 2026, 08:57, Sport
Cristi Chivu (45 de ani) a luat parte la conferința de presă organizată după partida Bodo/Glimt – Inter Milano, scor final 3-1. După înfrângerea dramatică a lui Inter Milano în Liga Campionilor, antrenorul român a anunțat că a fost „plătit prețul” și că este momentul „să facem un bilanț”.

Inter Milano a fost învinsă în deplasare, în meciul cu Bodo/Glimt, seara trecută, scor final 3-1. Înfrângerea a fost dramatică pentru echipa antrenată de Cristi Chivu, iar tehnicianul român a anunțat că trebuie să fie efectuat „un bilanț” înaintea partidei cu Lecce, care va avea loc peste 3 zile, scrie ProSport.

„Acum trebuie să facem un bilanț, avem câteva mici probleme”

Deși atitudinea a fost favorabilă pe teren, jucătorii au fost surprinși de pierderile de balon. Cristi Chivu anunță că, acum, este momentul să fie făcut un bilanț, înaintea partidei cu Lecce. Antrenorul român explică și faptul că a existat șansa la 1-1, când Inter Milano ar fi putut marca în poarta adversă.

„Am plătit prețul, dar am încercat în ciuda dificultăților, a terenului și a frigului. Asta nu e o scuză, dar nu-i pot învinovăți pe jucătorii mei pentru atitudinea lor. Am fost surprinși de câteva pierderi de balon.

Acum trebuie să facem un bilanț, avem câteva mici probleme. Trebuie să vedem cum ne descurcăm pentru că jucăm cu Lecce peste 3 zile, apoi ne vom gândi la meciul retur. L-am pierdut pe Lautaro, este accidentat destul de grav. Alți jucători au probleme și le vom evalua mâine.

Dacă a existat o lipsă de determinare? Am cerut presiune pe posesorul de minge, dar asta nu a fost problema, ci faptul că, la unele tranziții, am fost surprinși de viteza lor în mișcările preventive.

De asemenea, erau mult mai obișnuiți cu susținerea omului cu mingea pe un astfel de teren, dar asta nu e o scuză. Am avut acea șansă la 1-1, unde am fi putut fi mai norocoși, după care am primit două goluri identice, ei bazându-se pe cea mai importantă calitate a lor.

Totul este încă deschis, mai e manșa retur. Bodo/Glimt este o echipă care poate provoca pagube în tranziție, dar vom lupta până la capăt pentru a avansa în runda următoare”, a mai transmis tehnicianul român, potrivit FC Inter 1908.

Sursă foto: Mediafax Foto

