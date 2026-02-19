Prima pagină » Sport » Cristiano Bergodi, suspendare uriașă după scandalul cu Cordea. Ce sancțiune a luat și jucătorul, după conflictul de la CFR – U Cluj

19 feb. 2026, 07:59, Sport
Comisia de Disciplină a FRF l-a suspendat pe antrenorul lui U Cluj, Cristiano Bergodi, o lună, iar pe jucătorul de la CFR Cluj, Andrei Cordea, l-a sancționat cu trei etape.

Cei doi au avut un conflict pe teren, după meciul CFR – U Cluj, 3-2, din etapa 26 a Superligii.

„CFR 1907 Cluj vs. FC Universitatea Cluj – Incidente, eliminări Bergodi Cristiano (antrenor Universitatea Cluj), Cordea Andrei Ioan (jucător CFR 1907 Cluj) – În temeiul art. 63.1.f, raportat la art. 63.2.2 din RD, se sancționează jucătorul Cordea Andrei cu suspendare pentru trei meciuri și penalitate sportivă de 5.000 lei. În temeiul art. 57.1 din RD, se sancționează antrenorul Bergodi Cristiano cu suspendare pentru o lună și penalitate sportivă de 10.000 lei” arată Comisia de Disciplină.

CFR Cluj a primit o amendă de 15.000 lei, iar U Cluj, 10.000 lei, după partida respectivă.

Ce s-a întâmplat la acel meci: Cristiano Bergodi a avut un conflict cu Andrei Cordea și Karlo Muhar, și i-a lovit până să intervină cei din staff-urile celor două echipe și să-l oprească. Antrenorul a primit cartonașul roșu și a declarat că a fost înjurat de Andrei Cordea, jucător care a spus ulterior că înjurăturile nu i-au fost adresate tehnicianului.

Ce a spus Cristiano Bergodi, după decizia Comisiei

„Este o decizie corectă, până la urmă și o respect! Le mulțumesc membrilor comisiei pentru că au înțeles ce s-a întâmplat cu adevărat. Cel mai mult mă bucur pentru că voi reveni cât mai repede pe teren. Până la urmă, mă simt și eu român, mi-am făcut mulți prieteni aici, nu am nimic de împărțit cu nimeni”, a declarat Cristiano Bergodi, după hotărârea Comisiei de Disciplină, la Digi Sport.

Comisia de Disciplină a analizat și cazul lui Dani Coman, care l-a distrus pe arbitrul Radu Petrescu după meciul în care FC Argeș a pierdut cu Petrolul.

