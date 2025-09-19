Prima pagină » Sport » Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul Concordia Chiajna – C.S.M. Slatina, sâmbătă, 20 septembrie 2025, de la ora 11.00

Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul Concordia Chiajna – C.S.M. Slatina, sâmbătă, 20 septembrie 2025, de la ora 11.00

19 sept. 2025, 11:30, Sport
Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul Concordia Chiajna - C.S.M. Slatina, sâmbătă, 20 septembrie 2025, de la ora 11.00

Ilie Dobre va comenta meciul de fotbal Concordia Chiajna – C.S.M. Slatina, sâmbătă, 20 septembrie 2025, de la ora 11.00. Comentariul LIVE va putea fi ascultat pe site-urile ProSport și LIGA 2, dar și pe paginile de Facebook și YouTube ale acestora.

Ilie Dobre, emblematicul comentator al fotbalului românesc, îți aduce acum transmisiuni exclusive ale meciurilor din LIGA 2 pe platforma noastră. Nu rata ocazia să asculți vocea inconfundabilă a legendei care are 40 de ani în fotbalul românesc și care a intrat în Cartea Recordurilor datorită performanțelor sale vocale!

Mediafax
Bolojan a discutat cu reprezentanții marilor rețele comerciale. Retailerii i-au transmis că nu sunt de acord cu intervenția statului în economie
Digi24
VIDEO Președintele Cehiei, vacanță în România. Ce locuri a vizitat în cele câteva zile petrecute aici: „O țară frumoasă, recomand tutur
Cancan.ro
S-a schimbat prognoza meteo după formarea vortexului polar! Prima ninsoare din România, mai aproape decât ne așteptam
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, pur și simplu superbă într-o ținută sumară
Adevarul
Pericolul mortal de pe una dintre cele mai populare plaje din Thassos. „Ucigașii tăcuți” care te trag în larg
Mediafax
Există risc de blackout în România? Răspunul ministrului Energiei
Click
Județul din România cu cea mai mică medie de vârstă a locuitorilor. Care sunt cele mai „vârstnice” județe din țara noastră
Wowbiz
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Antena 3
Un bărbat și doi copii au ars de vii în interiorul unei Tesla, după ce mașina a făcut accident și i-a blocat în interior
Digi24
Reacția savuroasă a premierului de la Londra când Trump povestește că a rezolvat un război care nu a existat niciodată
Cancan.ro
Gafă grosolană a lui Donald Trump la întâlnirea cu Prințul William și Kate Middleton. Ce i-a făcut Melaniei, în fața tuturor
Ce se întâmplă doctore
Îl mai recunoști? Astăzi este unul dintre cei mai apreciați cântăreți din din țara noastră. Fotografii de colecție din copilărie
observatornews.ro
Reacţia şoferiţei care a călcat mortal un bărbat în Popeşti-Leordeni. Băuse vin şi whisky în seara fatală
StirileKanalD
Anunț foarte important despre facturile la curent! Breaking news
KanalD
Un bărbat a murit în Satu Mare, după ce a fost împușcat accidental de un tânăr. Cei doi se pregăteau să plece la vânătoare
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Cu câți km/h poți depăși viteza legală în 2025 fără să fii amendat. Regula din noul Cod Rutier
Descopera.ro
Un motor REVOLUȚIONAR va schimba lumea așa cum o știm
Capital.ro
Fostul soț al Elenei Udrea iese la rampă. Anunț după rechizitoriul lui Călin Georgescu. Dorin Cocoș: Era singura șansă
Evz.ro
Cum a ajuns Raluca Bădulescu celebră. Este sarea și piperul de la Asia Express
A1
Cum a aflat fiica cea mare a Andreei Antonescu că mama ei a pozat în Playboy: „Avea 2 ani”. Reacția surprinzătoare a micuței
Stirile Kanal D
Florin a plecat în Italia pentru o viață mai bună, dar inima i-a cedat din senin. Soția și fiica acestuia, în stare de șoc după moartea bărbatului: „Un mare muncitor, o persoană bună”
Kfetele
Laura Cosoi, fericită pentru noua etapă din viața ei: „Dau naștere celui de-al cincilea copil al meu.”
RadioImpuls
Tragedie evitată la limită! Echipele de intervenție au luptat CONTRA CRONOMETRU. Cum a fost scos bărbatul de 30 de ani de sub malul de pământ şi ce NU s-a spus despre operațiunea de salvare
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vecina bate la ușa lui Bulă: - Vreau să fac amor toată noaptea! Ești ocupat?
Descopera.ro
Ce au găsit cercetătorii într-un subsol vechi de 130 de ani din Danemarca?
ACTUALITATE Dacia lansează noul Duster CARGO, un model exclusiv pentru Marea Britanie. Cât costa autovehiculul
15:47
Dacia lansează noul Duster CARGO, un model exclusiv pentru Marea Britanie. Cât costa autovehiculul
EXTERNE Armata israeliană avertizează că va opera cu „forță fără precedent” în Gaza. Locuitorii, îndemnați să fugă spre sud, pe UNICA rută rămasă disponibilă
15:47
Armata israeliană avertizează că va opera cu „forță fără precedent” în Gaza. Locuitorii, îndemnați să fugă spre sud, pe UNICA rută rămasă disponibilă
EXTERNE Prim-ministrul interimar al NEPALULUI s-a angajat să adopte o politică reformatoare/ „Protestele reflectă aspirațiile tinerei generații”
15:43
Prim-ministrul interimar al NEPALULUI s-a angajat să adopte o politică reformatoare/ „Protestele reflectă aspirațiile tinerei generații”
ACTUALITATE Orașul din România în care se testează bicicliștii cu etilotestul. S-au dat aproape 100 de amenzi într-o singură zi
15:42
Orașul din România în care se testează bicicliștii cu etilotestul. S-au dat aproape 100 de amenzi într-o singură zi
ACTUALITATE Avertisment al ministrului Energiei: „Am fi într-un risc de BLACKOUT dacă am închide grupurile pe cărbune de la Complexul Energetic Oltenia”
15:42
Avertisment al ministrului Energiei: „Am fi într-un risc de BLACKOUT dacă am închide grupurile pe cărbune de la Complexul Energetic Oltenia”
ACTUALITATE Facturile la căldură nu se vor majora, iarna aceasta. Termoenergetica începe probele în sistemul de termoficare al Capitalei
15:12
Facturile la căldură nu se vor majora, iarna aceasta. Termoenergetica începe probele în sistemul de termoficare al Capitalei