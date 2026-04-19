Înaintea derby-ului Universitatea Craiova – Rapid, Filipe Coelho se plânge de programul echipei

Filipe Coelho, antrenorul Universității Craiova, a vorbit despre meciul cu Rapid, care are loc duminică, de la ora 21:00, lupta la titlu și s-a arătat nemulțumit de programul competițional al formației sale.

După meciul cu Rapid, Craiova joacă în Cupa României, joi, 23 aprilie, cu Dinamo. Pe 27 aprilie urmează partida cu FC Argeș, din campionat, și amândouă confruntările sunt în deplasare pentru olteni.

Dacă diseară câștigă cu Rapid, Craiova ajunge în fruntea clasamentului.

„Nu aș vrea să pierd timp și să mă gândesc mult prea departe, de aceea nu vorbesc despre titlu. Noi trebuie să punem focusul pe echipă, avem destule probleme, nu vrem să aducem și altele. Dacă ar fi să ne comparăm cu Dinamo, de exemplu, cred că avem cu 10 meciuri mai mult decât ei. Și cei de la FC Argeș sunt în aceeași situație. Cu Dinamo avem mai puține zile de pregătire a partidei și jucăm în deplasare, iar împotriva lui Argeș la fel, avem mai puține zile și jucăm tot în deplasare, dar cred că oamenii care se ocupă fac o treabă bună (n.red. – ironic).

Trebuie să fim profesioniști și după ce se întâmplă astfel de lucruri (n.r. – înfrângerea cu 0-4 în fața Universității Cluj) să ne continuăm munca. Am analizat să vedem ce putem îmbunătăți în jocul nostru. Ne-am pregătit împreună fizic, mental și tactic. Acum mergem să luptăm și subliniez că avem nevoie de susținerea fanilor mai mult ca niciodată. Dacă suporterii cred în echipă așa cum cred eu, împreună vom ajunge să facem lucruri mărețe. Nu, acest meci cu Rapid nu este de 6 puncte în lupta pentru titlu. Pentru mine fiecare meci are 3 puncte. Mai sunt 6 meciuri și toate sunt importante. Depinde de noi, concentrarea este pe jocul nostru. Trebuie să dăm ce avem mai bun și să fim fericiți la final.

Urmează un nou meci în care trebuie să performăm cât mai bine și să reușim să câștigăm. Rapid este o echipă care în mare parte a timpului preferă tranzițiile ofensive. Are jucători importanți în toate compartimentele, jucători rapizi care te pot dezechilibra în orice moment. În plus, adversarii de multe ori au reușit să marcheze din fazele fixe. Dar noi suntem pregătiți, am lucrat foarte bine în această săptămână. E foarte important pentru noi să obținem toate cele trei puncte puse în joc” a spus Filipe Coelho.