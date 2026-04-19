Înaintea derby-ului Universitatea Craiova – Rapid, Filipe Coelho se plânge de programul echipei

Filipe Coelho, antrenorul Universității Craiova, a vorbit despre meciul cu Rapid, care are loc duminică, de la ora 21:00, lupta la titlu și s-a arătat nemulțumit de programul competițional al formației sale.

După meciul cu Rapid, Craiova joacă în Cupa României, joi, 23 aprilie, cu Dinamo. Pe 27 aprilie urmează partida cu FC Argeș, din campionat, și amândouă confruntările sunt în deplasare pentru olteni.

Dacă diseară câștigă cu Rapid, Craiova ajunge în fruntea clasamentului.

„Nu aș vrea să pierd timp și să mă gândesc mult prea departe, de aceea nu vorbesc despre titlu. Noi trebuie să punem focusul pe echipă, avem destule probleme, nu vrem să aducem și altele. Dacă ar fi să ne comparăm cu Dinamo, de exemplu, cred că avem cu 10 meciuri mai mult decât ei. Și cei de la FC Argeș sunt în aceeași situație. Cu Dinamo avem mai puține zile de pregătire a partidei și jucăm în deplasare, iar împotriva lui Argeș la fel, avem mai puține zile și jucăm tot în deplasare, dar cred că oamenii care se ocupă fac o treabă bună (n.red. – ironic).

Trebuie să fim profesioniști și după ce se întâmplă astfel de lucruri (n.r. – înfrângerea cu 0-4 în fața Universității Cluj) să ne continuăm munca. Am analizat să vedem ce putem îmbunătăți în jocul nostru. Ne-am pregătit împreună fizic, mental și tactic. Acum mergem să luptăm și subliniez că avem nevoie de susținerea fanilor mai mult ca niciodată. Dacă suporterii cred în echipă așa cum cred eu, împreună vom ajunge să facem lucruri mărețe. Nu, acest meci cu Rapid nu este de 6 puncte în lupta pentru titlu. Pentru mine fiecare meci are 3 puncte. Mai sunt 6 meciuri și toate sunt importante. Depinde de noi, concentrarea este pe jocul nostru. Trebuie să dăm ce avem mai bun și să fim fericiți la final.

Urmează un nou meci în care trebuie să performăm cât mai bine și să reușim să câștigăm. Rapid este o echipă care în mare parte a timpului preferă tranzițiile ofensive. Are jucători importanți în toate compartimentele, jucători rapizi care te pot dezechilibra în orice moment. În plus, adversarii de multe ori au reușit să marcheze din fazele fixe. Dar noi suntem pregătiți, am lucrat foarte bine în această săptămână. E foarte important pentru noi să obținem toate cele trei puncte puse în joc” a spus Filipe Coelho.

Recomandarea video

Mediafax
„Toți partenerii urmăresc atent ce se întâmplă în România”. Nazare lansează un avertisment privind stabilitatea politică
Digi24
Momentul Mythos și cei cinci zei ai inteligenței artificiale: de ce noul model AI a devenit prea periculos pentru a fi lansat pe piață
Cancan.ro
Ce le spunea Codruța Filip colegilor de la Desafio despre Valentin Sanfira, înainte de divorț. S-a aflat TOT!
Prosport.ro
Un turist care s-a cazat de mai multe ori la hotelul Simonei Halep a lăsat un mesaj pentru personal: „Ne simțim întotdeauna așa”
Adevarul
Asigurarea obligatorie a locuinței în 2026: Prețuri, pașii de încheiere și amenzile uriașe pentru cei care nu au PAD
Mediafax
Atenție, șoferi! Țara aleasă de mii de români pentru vacanță impune reguli stricte pentru trusa de prim ajutor
Click
Reacția Oanei Pellea după afișul cu Nea Marin de la terasa Obor: „Ce țară e asta?”. Ce i-a răspuns managerul localului
Digi24
Atuul pe care Rusia l-a recâștigat în relația cu China: Cum l-a ajutat războiul din Iran pe Putin să nu devină vasalul lui Xi Jinping
Cancan.ro
O nouă zi liberă pentru români! Odată adoptată, va deveni a 18-a zi nelucrătoare
Ce se întâmplă doctore
Tabel exclusiv pentru bărbați | Pe ce dată ieși la pensie, în funcție de vârsta ta actuală
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Cum a reușit o chelnăriță din SUA să cumpere în 8 zile 7 mașini de lux și 3 motociclete cu o simplă declarație
Descopera.ro
În ce anotimp sunt bărbații cei mai fertili?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion către Măria: - – Ce ai fată de stai dezbrăcată?
Descopera.ro
Diferență majoră între bărbații și femeile din România la ocuparea forței de muncă
Începutul războiului din Iran, „prezis” de 16 pariuri de peste 1 miliard de dolari. Cum se explică „sincronizarea perfectă”
08:19
Începutul războiului din Iran, „prezis” de 16 pariuri de peste 1 miliard de dolari. Cum se explică „sincronizarea perfectă”
TEHNOLOGIE Restaurantele viitorului: inteligența artificială îți „citește” fața și limba și decide ce mănânci
08:00
Restaurantele viitorului: inteligența artificială îți „citește” fața și limba și decide ce mănânci
FLASH NEWS Letonia și Lituania îi interzic lui Robert Fico să zboare prin spațiul lor aerian către Moscova, pentru parada din 9 mai. Reacția premierului slovac
07:55
Letonia și Lituania îi interzic lui Robert Fico să zboare prin spațiul lor aerian către Moscova, pentru parada din 9 mai. Reacția premierului slovac
APĂRARE NATO, în prag de criză. Avertismentul Turciei: „Retragerea SUA poate destabiliza Europa. Efectele ar fi devastatoare”
07:42
NATO, în prag de criză. Avertismentul Turciei: „Retragerea SUA poate destabiliza Europa. Efectele ar fi devastatoare”
METEO Prognoză 1 Mai | Cum va fi vremea în București, Brașov și Constanța, potrivit meteorologilor Accuweather
07:30
Prognoză 1 Mai | Cum va fi vremea în București, Brașov și Constanța, potrivit meteorologilor Accuweather
ACTUALITATE 19 Aprilie, calendarul zilei: Rivaldo împlinește 54 de ani, Maria Sharapova 39
07:15
19 Aprilie, calendarul zilei: Rivaldo împlinește 54 de ani, Maria Sharapova 39

