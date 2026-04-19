U Cluj, primul eșec din play-off. Cristiano Bergodi explică: „Ăsta e obiectivul nostru, ar fi senzațional”

Dinamo a obținut prima victorie din play-off, 2-1 cu liderul U Cluj. În meciul din etapa a cincea au marcat Cătălin Cîrjan (75), Alexandru Musi (81), respectiv Atanas Trică (84).

U Cluj are 39 de puncte și pe primul loc, dar poate fi ajunsă de Craiova, care are 36 de puncte și joacă diseară cu Rapid.

Cristiano Bergodi, antrenorul celor de la U Cluj, a analizat meciul cu Dinamo și a spus care e obiectivul echipei.

„A fost un meci mai puțin reușit din partea noastră, fără nerv, meci echilibrat, am avut șansa, am luat goluri. Asta a fost, un meci mai puțin reușit, Dinamo a reușit pe tranziție. Nu, nu sunt de acord, jucătorii nu s-au relaxat, nu visează la titlu, i-am văzut la antrenamente, nu au nasul pe sus, doar că nu am făcut un meci reușit, nu am fost incisivi în față, în a doua repriză am avut prin Mendy o ocazie, dar în general am făcut prea puțin.

În toate meciurile am jucat, am creat ocazii, situații, dar azi nu s-a întâmplat asta. Aș fi ipocrit să mă gândesc că Rapid face un rezultat bun la Craiova, nu mă interesează asta, jucătorii erau dezamăgiți, mă interesează să revenim, avem un meci foarte important, o semifinală de Cupă, ne pregătim de acest meci fără probleme.

Nu facem o tragedie din acest meci, trebuie să ne revenim, o să vorbesc cu jucătorii, avem 2 zile la dispoziție pentru semifinala de Cupă, trebuie să le ridic moralul, jucătorii sunt dezamăgiți, dar nu am făcut ce ar fi trebuit să facem”, a spus Cristiano Bergodi, la Digi Sport.

„Eram numit nașul lui Dinamo, dar acum am avut o prestație mult sub posibilitățile noastre”

„Probabil au fost mai buni ei, sigur, dar dacă ne gândim la circumstanțele în care am luat gol. A fost un meci echilibrat, mai puțin reușit din partea noastră. Am creat mai mult în alte meciuri, mă refer la ocazii, situații de gol.

Avem un meci o semifinală de Cupă, care îți dă posibilitatea unei finale. Trebuie să ajungem în cupele europene, acesta e obiectivul. Nu trebuie să facem o tragedie din acest eșec în campionat. Fiecare meci e imprevizibil, se poate întâmpla orice.

Bravo lui Musi pentru gol. Noi nu am luat niciodată gol după o fază fixă, la mingea a doua. A prins un șut frumos, în vinclu, dar nu cred că ne-a dereglat intrarea lui. Am pierdut mingi ușor. Nu am jucat cum ar fi trebuit. Probabil fără nerv. Nu ne ajută că următoarele 3 partide după cea din Cupă sunt în Cluj. Sunt alibiuri, eu nu vreau să mă gândesc că acest lucru ne ajută. Meciul din Cupă e decisiv, cel cu Argeș.

Obiectivul nostru e să revenim în cupele europene, asta ar fi senzațional. Aici, din 22 de meciuri, avem 17 victorii, nu poate să treacă totul așa. 17 victorii din 22 de meciuri. E meritul jucătorilor, au evoluat senzațional, avem și golgheterul campionatului. Am pierdut un meci, nu fac o tragedie. Luptăm cu oricine. În trecut, eram numit „nașul” lui Dinamo, i-am bătut de mai multe ori, iar în această seară am avut o prestație mult sub posibilitățile noastre”, a mai declarat Cristiano Bergodi.

