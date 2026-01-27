Prima pagină » Sport » Începem cu Germania în deplasare! Când joacă „stejarii” primul meci din 2026

Începem cu Germania în deplasare! Când joacă „stejarii” primul meci din 2026

27 ian. 2026, 16:10, Sport
Începem cu Germania în deplasare! Când joacă „stejarii” primul meci din 2026

Prima reprezentativă de rugby a României va debuta în sezonul 2026 al Campionatului European pe 8 februarie, într-un meci cu Germania.

Acesta se va juca în deplasare, în lcoalitatea Kassel. Pentru această prima partidă, staff-ul tehnic a convocat un număr de 34 de sportivi, 19 înaintaşi şi 15 jucători de treisferturi, informează Federaţia Română de Rugby.

Începem cu Germania! Când joacă „stejarii” primul meci din 2026

Marile absențe sunt Gabriel Rupanu, Jason Tomane, Marius Simionescu, Gabriel Pop, Adrian Mitu, Atila Septar, aflaţi în recuperare după accidentările suferite anul trecut, toţi urmând a fi reevaluaţi la sfârşitul lunii februarie.

„Este timpul ca jucătorii să profite de fiecare oportunitate iar pentru asta trebuie să fie pregătiţi 100% pentru fiecare meci, să se concentreze pentru a avea un debut bun în Campionatul European pentru că mergem în Germania, primim acasă Belgia, apoi jucăm cu Portugalia, o echipă puternică, care are multă încredere”, a declarat David Gérard, antrenorul României.

Care e programul meciurilor REC?

8 februarie

  • Germania – România

15 februarie

  • România – Belgia

22 februarie

  • Portugalia – România

Semifinale: 7-8 martie

Finala şi meciurile de clasament 15 martie – Madrid

Care e lotul României?

  • Linia I: Alexandru Savin (CS Rapid), Iulian Hartig (CS Dinamo), Joji Sikote, Cosmin Manole (CS Dinamo), Gheorghe Gajion (Mont de Marsan), Thomas Creţu (Dax), Tudor Butnariu (SCM USV Timisoara), Ştefan Buruiană (SC Albi), Lukas Mitu (Castres)
  • Linia a II-a: Marius Antonescu (Narbonne), Matthew Tweddle (CSA Steaua), Nicolaas Immelman (CSM Ştiinţa Baia Mare), Andrei Mahu (Massy), Adrian Moţoc (Nissa Rugby)
  • Linia a III-a: Dragoş Ser (SCM USV Timişoara),Vlad Neculau (SCM USV Timişoara), Kemal Altinok (SCM USV Timişoara), Cristi Boboc (CSA Steaua), Eduard Cioroabă (CS Dinamo)
  • Mijlocaş la grămadă: Toma Mîrzac (CSM Ştiinţa Baia Mare), Alin Conache (CSA Steaua)
  • Mijlocaş la deschidere: Daniel Jipa (CS Rapid), Ştefan Cojocariu (CS Rapid), Hinckley Vaovasa
  • Aripi: Tevita Manumua (SCM USV Timişoara), Toni Maftei, Tiqe Iliesa (SCM USV Timişoara), Taliauli Sikuea (CSM Ştiinţa Baia Mare)
  • Centri: Alexandru Bucur (SCM USV Timişoara), Fonovai Tangimana (CS Dinamo), Antonio Mitrea (Stade Aurillacois Espoirs), Taylor Gontineac (AS Béziers Hérault)
  • Fundaşi: Paul Popoaia (CSM Ştiinţa Baia Mare), Ovidiu Neagu (SCM USV Timişoara)
  • Antrenor principal: David Gérard – antrenor principal, Raphaël Saint-André – antrenor treisferturi şi atac, Omar Mouneimne – antrenor apărare şi contact, Juan Pablo Orlandi – antrenor înaintare, Benjamin Lapeyre – antrenor skills, Michael Dallery – preparator fizic, Paul Cere – preparator fizic şi gps, Daniel Carpo – preparator fizic şi gps, Fabian Bunu – analist video, Gilles Soirat – analist video, Petra Melinte – medic, Marius Todosi – kinetoterapeut, Andrei Diaconeasca – kinetoterapeut

Gigi Becali a fost la baza FCSB și i-a băgat pe jucători în ședință. Ce ordine a dat

Recomandarea video

Citește și

SPORT Rapid continuă lupta pentru titlu după 2-1 la Arad, iar noi ne vedem la „EXCLUSIV RAPID”, în direct pe YouTube – ProSport, de la ora 16:45
11:02
Rapid continuă lupta pentru titlu după 2-1 la Arad, iar noi ne vedem la „EXCLUSIV RAPID”, în direct pe YouTube – ProSport, de la ora 16:45
SPORT Gigi Becali l-a criticat pe Mihai Stoica. Oficialul FCSB răspunde: „Sunt vinovat”
10:15
Gigi Becali l-a criticat pe Mihai Stoica. Oficialul FCSB răspunde: „Sunt vinovat”
SPORT Gigi Becali a fost la baza FCSB și i-a băgat pe jucători în ședință. Ce ordine a dat
09:34
Gigi Becali a fost la baza FCSB și i-a băgat pe jucători în ședință. Ce ordine a dat
SPORT Mândria lui Nicolae Ceaușescu, scoasă la vânzare. Autoritățile scot la licitație complexul sportiv din oraș, cu stadion și un teren de 30.000 mp
09:25
Mândria lui Nicolae Ceaușescu, scoasă la vânzare. Autoritățile scot la licitație complexul sportiv din oraș, cu stadion și un teren de 30.000 mp
SPORT Imediat după victoria la Arad, 2-1 cu UTA, Victor Angelescu a anunțat că jucătorul se transferă de la Rapid. „Suntem în negocieri, cred că va pleca”
08:08
Imediat după victoria la Arad, 2-1 cu UTA, Victor Angelescu a anunțat că jucătorul se transferă de la Rapid. „Suntem în negocieri, cred că va pleca”
SPORT Olimpiu Moruțan a DEBUTAT la Rapid. „Mi-a plăcut, bineînțeles, a intrat cu atitudine”
07:37
Olimpiu Moruțan a DEBUTAT la Rapid. „Mi-a plăcut, bineînțeles, a intrat cu atitudine”
Mediafax
Agenții federali vor începe să se retragă din Minneapolis. Decizie după ce Alex Pretti a fost împușcat mortal
Digi24
O doctoriță a tratat sute de paciente cu cancer la sân, apoi s-a îmbolnăvit și ea. Acum dezvăluie 4 obiceiuri care scad riscurile
Cancan.ro
Boșii de la Pro TV, manevră de ultim moment pentru echipa lui Cătălin Măruță. După concedieri, vine lovitura din interior
Prosport.ro
FOTO. Simona Țăranu, splendoare în Caraibe. Prezentatoarea TV, imagini hot în costum de baie
Adevarul
Lecția pentru Bolojan din ultimul sondaj de opinie: „Va fi nevoit să facă compromisuri. Oamenii văd doar că au crescut taxele și prețurile”
Mediafax
Lider din industria AI, avertisment dur: „Omenirea trebuie să se trezească!”
Click
Ce pun japonezii în omletă, ca să iasă atât de bună și pufoasă. Arată ca un pandișpan și are un gust excelent
Digi24
Tragedie pentru echipa lui Răzvan Lucescu. Cine erau victimele din accidentul cu șapte morți din accidentul produs în Timiș
Cancan.ro
Tatăl criminalului de 13 ani a știut de uciderea lui Mario? Ancheta scoate la iveală detalii care pot schimba complet cazul
Ce se întâmplă doctore
Cum își menține Mădălina Ghenea forma fizică impecabilă: „Nu negociez”! Regula de aur pe care nu o încalcă niciodată
Ciao.ro
Omagiu pentru Florin Piersic: 'Mi-a plăcut viața'
Promotor.ro
De ce tancul Abrams e un risc pentru România: Insulă „într-o mare diesel”
Descopera.ro
Tehnologia cu care rușii ar putea ajunge pe Marte înaintea americanilor
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Prezervative cu motive tradiționale românesti, aveţi?
Descopera.ro
O expediție în adâncurile oceanului va confirma dacă „oxigenul întunecat” există cu adevărat

Cele mai noi

Trimite acest link pe