Prima reprezentativă de rugby a României va debuta în sezonul 2026 al Campionatului European pe 8 februarie, într-un meci cu Germania.

Acesta se va juca în deplasare, în lcoalitatea Kassel. Pentru această prima partidă, staff-ul tehnic a convocat un număr de 34 de sportivi, 19 înaintaşi şi 15 jucători de treisferturi, informează Federaţia Română de Rugby.

Începem cu Germania! Când joacă „stejarii” primul meci din 2026

Marile absențe sunt Gabriel Rupanu, Jason Tomane, Marius Simionescu, Gabriel Pop, Adrian Mitu, Atila Septar, aflaţi în recuperare după accidentările suferite anul trecut, toţi urmând a fi reevaluaţi la sfârşitul lunii februarie.

„Este timpul ca jucătorii să profite de fiecare oportunitate iar pentru asta trebuie să fie pregătiţi 100% pentru fiecare meci, să se concentreze pentru a avea un debut bun în Campionatul European pentru că mergem în Germania, primim acasă Belgia, apoi jucăm cu Portugalia, o echipă puternică, care are multă încredere”, a declarat David Gérard, antrenorul României.

Care e programul meciurilor REC?

8 februarie

Germania – România

15 februarie

România – Belgia

22 februarie

Portugalia – România

Semifinale: 7-8 martie

Finala şi meciurile de clasament 15 martie – Madrid

Care e lotul României?

Linia I: Alexandru Savin (CS Rapid), Iulian Hartig (CS Dinamo), Joji Sikote, Cosmin Manole (CS Dinamo), Gheorghe Gajion (Mont de Marsan), Thomas Creţu (Dax), Tudor Butnariu (SCM USV Timisoara), Ştefan Buruiană (SC Albi), Lukas Mitu (Castres)

Linia a II-a: Marius Antonescu (Narbonne), Matthew Tweddle (CSA Steaua), Nicolaas Immelman (CSM Ştiinţa Baia Mare), Andrei Mahu (Massy), Adrian Moţoc (Nissa Rugby)

Linia a III-a: Dragoş Ser (SCM USV Timişoara),Vlad Neculau (SCM USV Timişoara), Kemal Altinok (SCM USV Timişoara), Cristi Boboc (CSA Steaua), Eduard Cioroabă (CS Dinamo)

Mijlocaş la grămadă: Toma Mîrzac (CSM Ştiinţa Baia Mare), Alin Conache (CSA Steaua)

Mijlocaş la deschidere: Daniel Jipa (CS Rapid), Ştefan Cojocariu (CS Rapid), Hinckley Vaovasa

Aripi: Tevita Manumua (SCM USV Timişoara), Toni Maftei, Tiqe Iliesa (SCM USV Timişoara), Taliauli Sikuea (CSM Ştiinţa Baia Mare)

Centri: Alexandru Bucur (SCM USV Timişoara), Fonovai Tangimana (CS Dinamo), Antonio Mitrea (Stade Aurillacois Espoirs), Taylor Gontineac (AS Béziers Hérault)

Fundaşi: Paul Popoaia (CSM Ştiinţa Baia Mare), Ovidiu Neagu (SCM USV Timişoara)

Antrenor principal: David Gérard – antrenor principal, Raphaël Saint-André – antrenor treisferturi şi atac, Omar Mouneimne – antrenor apărare şi contact, Juan Pablo Orlandi – antrenor înaintare, Benjamin Lapeyre – antrenor skills, Michael Dallery – preparator fizic, Paul Cere – preparator fizic şi gps, Daniel Carpo – preparator fizic şi gps, Fabian Bunu – analist video, Gilles Soirat – analist video, Petra Melinte – medic, Marius Todosi – kinetoterapeut, Andrei Diaconeasca – kinetoterapeut

