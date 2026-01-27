Prima pagină » Știri externe » Furtuna de zăpadă face ravagii în Statele Unite: cel puțin 30 de morți și peste 500.000 de locuințe fără curent. Mii de zboruri, afectate. Până când va persista valul de frig

27 ian. 2026, 17:01, Știri externe
Furtuna de zăpadă face ravagii în Statele Unite: cel puțin 30 de morți și peste 500.000 de locuințe fără curent. Mii de zboruri, afectate. Până când va persista valul de frig

Cel puțin 30 de oameni și-au pierdut viața din cazua furtunii de zăpadă care a lovit Statele Unite încă de weekendul trecut. În Texas, autoritățile au confirmat moartea unei tinere de 16 ani, într-un accident cu sania. Două persoane au murit de hipotermie în Louisiana, iar una în Iowa într-o coliziune. Opt persoane au fost găsite fără suflare în New York, relatează TF1 Info. De asemenea, șapte dintre cei opt pasageri ai unui avion care s-a prăbușit la decolare în Maine, duminică noaptea au murit, a anunțat FAA, autoritatea de reglementare a transportului aerian.

Potrivit platformei poweroutage.us, peste 530.000 de clienți erau încă fără curent electric, marți, în principal în sudul Statelor Unite, în Mississippi și Tennessee, unde greutatea gheții a doborât liniile electrice. Peste 175.000 de persoane sunt afectate în Tennessee și peste 140.000 în Mississippi. Aproape 100.000 de clienți sunt fără curent electric în Louisiana.

„Penele de curent ar mai putea dura câteva zile, deoarece autoritățile se luptă să se redreseze (după furtună). Majoritatea acestor regiuni nu au mijloacele sau resursele necesare pentru a curăța după astfel de evenimente, deoarece nu sunt obișnuite cu ele”, a declarat pentru AFP meteorologul Allison Santorelli.

Marți, 160 de milioane de americani se aflau sub avertismente de vreme extremă.

Serviciul Național de Meteorologie a anunțat că temperaturile vor rămâne cu mult sub nivelurile normale pentru restul acestei săptămâni și pentru săptămâna viitoare.

Serviciul meteorologic a anunțat că o altă „rafală de aer arctic” va traversa Câmpiile spre est și sud-est de vineri până sâmbătă, fiind așteptate și alte minime record până în Florida, în sud.

Astfel, valul de frig ar trebui să persiste cel puțin până la mijlocul săptămânii viitoare, înainte de a reveni în cele din urmă la o medie sezonieră.

Deși unele aeroporturi începeau să se redeschidă, marți, FlightAware a înregistrat încă peste 1.400 de anulări de zboruri și peste 8.000 de întârzieri. Luni, peste 6.000 de zboruri către, în sau dinspre SUA au fost anulate, peste 7.000 au fost întârziate, potrivit site-ului de monitorizare FlightAware.

