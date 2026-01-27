Prima pagină » Actualitate » Mândria lui Nicolae Ceaușescu, scoasă la vânzare. Autoritățile scot la licitație complexul sportiv din oraș, cu stadion și un teren de 30.000 mp

27 ian. 2026, 09:25, Actualitate
Cândva considerată una dintre localitățile industriale cele mai importante din România, Mârșa este astăzi doar umbra unui oraș care în anii ’70-’80 era în plină dezvoltare. Acum, autoritățile au decis să vândă întregul complex sportiv care a aparținut Uzinei Mecanice, scrie PROSPORT.

Bunuri imobile precum stadionul pe care a jucat echipa Carpați Mârșa, dar și un teren în suprafață de peste 30.000 de metri pătrați, vor fi înstrăinătate.

Cât costă tot complexul sportiv din Mârșa

Localitatea Mârșa ține de Avrig, iar complexul sportiv al Uzinei Mecanice din oraș a fost împărțit în două pachete, cu un preț de pornire stabilit la 220.000 de euro.

Cum instanțele au stabilit falimentul societății care avea ca domeniu de activitate producția de utilaje grele și tehnologie militară, fostul stadion al clubului Carpați Mârșa a fost scos pe tarabă. Prețul de pornire la licitație este de aproape 220.000 de euro, în funcție de pachetul stabilit.

Planurile lui Nicolae Ceaușescu au adus pe harta României, în anii ′70, Mârșa,  în fapt o colonie industrială situată într-o zonă împădurită. Acolo s-a concentrat producția de tehnică militară românească, inclusiv de tancuri, atât pe roți, cât și pe șenile.

Presa locală scrie că în primul pachet oferit spre vânzare sunt incluse ruinele terenului de fotbal cu tribuna de beton, alături de un al doilea teren, cu gazon, prevăzut cu o pistă de atletism, având o suprafață totală de 30.130 metri pătrați. Prțeul de licitație: 218.110 de euro.

În cel de-al doilea pachet a fost inclusă toată baza sportivă, care însumează o suprafață totală de 32.500 metri pătrați. Astfel, pe lângă fostul stadion și terenul de fotbal cu pista de atletism, în al doilea pachet au fost băgate și următoarele: terenul de rugby, terenurile de tenis și volei, clădirea „locuință stadion”, ridicată în 1969. Prețul de pornire al licitației: 235.280 de euro.

Cine a jucat pe stadionul din Mârșa

În anii ’80, formația Carpați Mârșa juca fiecare meci acasă cu stadionul plin, peste 3500 de oameni venind să vadă adversari de renume. Rapid, Progresul, Petrolul Ploiești, Șoimii Sibiu, FC Brașov sau ASA Târgu Mureș au jucat pe arena din Mârșa.

La rândul său, echipa locală a avut în componență câteva legende, cum sunt Flavius Domide (ex-UTA), Marin Stelian și Ion Ion (ambii ajunși la Rapid) sau Petre Purima (Universitatea Craiova). Pe vremea aceea, fotbaliștii erau plătiți pe statele de plată ale Uzinei Mecanice. Ion Ion a povestit că salariul putea să ajungă și la peste 20.000 de lei, deși în acele vremuri leafa unui român nu trecea de 3.000 de lei, mai scrie PROSPORT.

În 1981, Carpați Mârșa, formație de Divizia B, a reușit o victorie uriașă în Cupa României, eliminând mult mai titrata echipă prim-divizionară ASA Târgu Mureș.

Clubul de fotbal a dispărut în 2022, la patru ani după ce aceeași procedură s-a aplicat și Uzinei Mecanice Mârșa.

