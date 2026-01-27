Imediat după victoria la Arad, 2-1 cu UTA, Victor Angelescu a anunțat că jucătorul se transferă de la Rapid. „Suntem în negocieri, cred că va pleca”

Imediat după ce Rapid a câștigat la Arad, 2-1 cu UTA, Victor Angelescu a intervenit telefonic la Digi Sport și a anunțat că un jucător se va transfera de la Rapid. „Suntem în negocieri, cred că va pleca”, a transmis acționarul minoritar al clubului.

Giuleștenii au plecat cu trei puncte din poate cea mai dificilă deplasare pe care o au în acest început de an, iar jocul echipei le dă speranțe șefilor.

Angelescu: „Negociem pentru Baroan”

Angelescu, care ocupă și funcția de președinte al clubului, a vorbit despre ultimele demersuri întreprinse de Rapid. Printre altele, el a admis că se duc negocieri pentru transferul lui Antoine Baroan, atacant pe care antrenorul Costel Gâlcă nu se mai bazează.

„Nu avem nicio ofertă concretă pentru Dobre și nici nu cred că se pune problema să îl vindem, decât dacă vine o ofertă incredibilă. Ne ținem toți jucătorii importanți. Suntem în negocieri cu o echipă pentru Baroan, vedem ce se va întâmpla. Mai sunt și altele. Cred că până la finalul perioadei va pleca cineva”, a spus Angelescu.

Referitor la aducerea brazilianului Talisson, din liga a doua, președintele Rapidului a precizat următoarele:

„Talisson a venit, a făcut vizita medicală, probabil marți vom semna actele. Trebuia să facem niște investigații mai amănunțite, ținând cont că a venit tocmai din Brazilia. Mai semnăm cu Talisson și nu mai suntem în negocieri cu niciun alt jucător. Lotul este completat.

Poate juca extremă stângă sau atacant. Între trei săptămâni și o lună va dura până vin actele. O să ne ajute, l-am luat definitiv, nu pentru câteva meciuri. În primele 3-4 meciuri nu va juca. Important e să avem tot lotul valid”.

Pe cine a lăudat șeful Rapidului

Despre jocul împotriva UT-ei, Victor Angelescu a remarcat aportul adus de Daniel Paraschiv, noul „vârf” de lance al ofensivei rapidiste.

„Important e că am câștigat, în primul rând. Normal că am avut emoții, am avut niște ratări, parcă nu voia să intre mingea. Cei de pe bancă chiar au adus un plus. A fost o deplasare foarte grea. Am luat 3 puncte cu o echipă care era cea mai în formă, dacă nu mă înșel.

Mi-a plăcut foarte mult de Paraschiv, în primul rând pentru efortul făcut, am văzut vreo 3 deposedări în jumătatea adversă. Sunt convins că vor veni și reușitele, a făcut un meci foarte solid, trebuie să capete și el ritm. Sunt convins că și el, și Moruțan, care nu e 100%, vor juca și mai bine”.

Angelescu a vorbit și despre accidentarea lui Kramer:

„Cu Kramer trebuie să vedem exact cât de grav e, este prea devreme să mă pronunț. Pașcanu e suspendat, dar avem Bolgado, care a intrat bine, îl avem și pe Ciobotariu. Din ce am înțeles, s-a accidentat la genunchi; vom ști mai multe mâine, după verificări. Sper să nu fie de lungă durată. Înțeleg că i-a fugit piciorul pe gazon, nu a fost prima oară, era destul de moale gazonul.

Îmi doresc să ne batem la titlu, am mai spus. Craiova a arătat mai bine. Suntem toate echipele acolo, nu vedem de ce am avea o șansă mai mică. Pe Dinamo am bătut-o la ea acasă, Craiova ne-a egalat în prelungiri, tot la ea.

FCSB clar mai are șanse, doar că e o problemă mare: sunt foarte multe echipe în fața lor. Șanse mai au, dar dacă joacă ca în ultima perioadă, nu vor intra. Nu cred că se sperie nimeni de ei. Au un lot puternic, dar dacă compari cu alte echipe care se bat la play-off, preferi altele. La titlu nu mai au șanse, doar printr-o minune”.

