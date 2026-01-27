Gigi Becali nu a mai fost la baza de antrenament a FCSB de patru ani, dar acum a decis să-și facă apariția. A avut ședință cu jucătorii trei ore, nemulțumit de rezultate.

Echipa roș-albastră nu e în play-off, pierde pe bandă rulantă, iar în Europa League e ca și eliminată.

FCSB e pe locul 11, 31 de puncte, la cinci distanță de play-off-ul Superligii.

Gigi Becali a fost la baza FCSB și i-a băgat pe jucători în ședință. Ce ordine a dat

Gigi Becali a anunțat ce a discutat cu jucătorii, ce obiectiv a trasat, cine va apăra și ce se întâmplă cu staff-ul tehnic la FCSB.

„Le-am zis că am venit să le mulțumesc pentru tot. «Nu ne-am mai văzut de 3-4 ani, am câștigat cu voi campionate și am avut rezultate în cupele europene». Eu sunt un om recunoscător și am început să le mulțumesc. Am început cu Bîrligea, îți mulțumesc, Olaru, îți mulțumesc, Fane (n.r. – Târnovanu), îți mulțumesc, Radunovic, îți mulțumesc.

I-am luat pe rând: «Tu, Bîrligea, ce salariu ai avut? Ce oferte ai avut? Am dat trei milioane pe tine. Ce om ai fost și ce ai ajuns, bani, acum se interesează lumea de tine, avea 14.000 acolo, aici nu mai spunem, sute de mii ai câștigat!».

«Olaru, ești prea cuminte! N-am ce să îți zic, un singur lucru te rog, nu mai juca mingea când ești cu spatele la poarta adversă. Nu ai ochi la spate, urcă cu mingea, cum jucai tu, pas decisiv. N-am ce să îți reproșez, ești cuminte, dar e păcat, mâinile pe sus, arbitrii».

«Radunovic, vreau mai mult de la tine!». Fane (n.r. – Târnovanu), portarul, știu despre el niște lucruri. E nemulțumit de când a plecat ăsta, tot vociferează. Trei goluri ai luat (n.r. – cu CFR), toate ale tale. Eu le apăram, dar tu pe colțul lung iei, pe colțul scurt iei. Prima dată am vrut să-l pedepsesc, să apere Zima, numai că în astea 7 meciuri am hotărât să apărăm cu un portar under, să nu mai stăm după el, că nu putem câștiga meciurile cu Toma, e greu.

Le-am reproșat la fiecare, le-am mulțumit. Le-am spus că sunt recunoscător, fiți și voi recunoscători! Aveți ceva de spus? Vreau să fiți recunoscători, nu mai țipați la antrenor, nu țipa la antrenor, eu te-am schimbat, ce treabă are antrenorul? Le-am zis că nu pot să dau un om afară fără vină, omul face ce i se zice, cum sunt călugării, își asumă, săracii.

Ce, eu sunt ordinar să-l dau afară? Eu sunt vinovat! Să mă dau afară singur, dar nu pot, nu am cum. Charalambous va rămâne până în vară, o să vedem după dacă va trebui schimbare, dacă va fi altul. Dar în vară, nu în timpul campionatului. Poate atunci va fi nevoie de o schimbare, dar eu încă mai cred.

Le-am spus, sunt 7 meciuri, nu mai jucați după ureche, nu vă spun să jucați 7 meciuri ca să intrăm în play-off, eu vă spun să intrăm cu 4-5 puncte înjumătățite și să luăm campionatul, la mine nu există podium, ci doar titlul. Așa au spus, câștigă toate cele 7 meciuri și luăm campionatul. Așteptăm.

Mi-a părut bine că nimeni nu a vociferat, mi-au dat dreptate toți. Au dat din cap. La Târnovanu se anulează pedeapsa. Nu mai dau nicio amendă, eu nu am venit să pedepsesc, am venit să iert. De azi nu mai există nicio concesie, au înțeles toți situația. Așteptăm să câștigăm cele 7 meciuri și să luăm campionatul.

Meciul cu Fener e important, să câștigăm bani, dar trebuie să avem echipa în formă pentru Csikszereda. Portarul under va fi băiatul lui Popa, am vorbit cu MM aseară, până acum zicea că nu poate, aseară mi-a zis că băgăm un portar under. Oricum, ce a apărat Fane, ăsta e mai bun. E de acord, nu e pedeapsă, hotărâre pentru interesul nostru. Mingea nu are voie să ajungă la portar la FCSB.

Nu am venit să renunț, am venit să încurajez, nu să tai. Le-am spus că sunt recunoscător, am câștigat milioane cu voi, dar asta nu înseamnă că… Eu nu am ajuns niciodată așa. Cum ar fi să fie Becali în play-out?! Doamne ferească-ne!

Deciziile sunt ale mele, nu ale clubului. Eu sunt Becali și îmi asum răspunderea, nu dau vina, eu am făcut echipa, eu am făcut schimbările, știți. Cum să-l dau pe ăla afară, nu sunt jigodie?! Cum să fie Charalambous și Pintilii de vină când eu fac?

A fost bine când am câștigat campionatele. O să câștigăm 7 meciuri și o să luăm campionatul! Să vă ajute Domnul și vouă, și mie”, a declarat Gigi Becali.