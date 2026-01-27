Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Crin Antonescu: ”Bolomania” se apropie de sfârșit

Crin Antonescu: ”Bolomania” se apropie de sfârșit

27 ian. 2026, 16:56, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache

Invitatul lui Ionuț Cristache în emisiunea Ai Aflat! de marți, Crin Antonescu, a criticat vehement guvernarea Bolojan. În opinia fostului președinte al PNL, guvernarea a ceea ce numește Bolomania se apropie de sfârșit.

În primul rând, a observat Crin Antonescu, Ilie Bolojan, actual președinte al liberalilor, a reușit să inducă în eroare mulți români, dar și colegii de coaliție susținând că face reforme. Fostul prezidențiabil admite că s-a înșelat în privința premierului, pe care âl acuză că e nefiresc de apropiat de USR.

M-am înșelat în privința domnului Bolojan. Este mult mai aproape de USR

  • „Este fenomenal cum se poate vinde în continuare conceptul de reformă. Este fenomenal cum s-a apucat PNL-ul să facă iar reformă, e a nu știu câta oară când face reformă. Eu nu mă dezic de ce am făcut în PNL. Nu mai sunt membru al PNL și de mai bine de 10 ani nu am mai avut legătură cu decizii ale PNL. M-am înșelat chiar și în privința domnului Bolojan. Am avut evaluări total greșite cu privire la anvergura domnului Bolojan. Astăzi constat că domnul Bolojan este mult mai aproape de USR, de partidele și de cultra neo-băsistă”, a spus Crin Antonescu.

Ionuț Cristache: Imaginea publică a domnului Bolojan – atitudine, gesturi, reacții, vorbe – servește cauzei liberalismului în România? Cu sondajele în mână, deși știu toți că sondajele nu sunt foarte credibile, stau și se uită.

Crin Antonescu: Câtă vreme un lider, cum e cazul domnului Bolojan, parcurge o perioadă de ascensiune, nu se pune problema ce valori, prin ce mijloace, cu ce discurs omul respectiv câștigă puncte, ci toți se înghesuie să se bucure, uite că ne trage, uite că ne duce în sus. Nu e vorba de cauza liberalismului.

Cristache: S-a construit un adevărat mit, s-a făcut o operație de imagine puternică. Ați căzut victima mitului Bolojan?

Propaganda lucrează atent la imaginea de dur

Antonescu: Am căzut victimă în sensul că am avut și eu o evaluare greșită. Cred însă că operațiunea e pe cale să se încheie din câteva motive, dar nu ăsta e subiectul acum și nici nu e în interesul meu să analizez de ce anume operațiunea Bolojan a căzut prematur, dacă așa se va întâmpla.

Cristache: Adică dumneavoastră credeți că guvernarea asta se apropie de final?

Antonescu: Guvernarea nu știu, dar Bolomania da. Dați-mi un argument. Mie mi se pare dimpotrivă. Aparatul de propagandă duduie. Sistemul mediatic care i-a adus la putere îi susține în continuare necondiționat.  Pentru că ea s-a gândit și s-a construit pe constatarea mai vechea noastră că românii par să aprecieze conducătorii duri, încruntați, hotărâți, aspri.

Bolojan, tot mai contestat chiar din interiorul partidului pe care îl conduce

Premierul, care este și lider al PNL, începe să aibă probleme serioase de susținere politică. Pe lângă ”războiul” pe față cu PSD, Ilie Bolojan are parte de o opoziție intensă chiar în interiorul partidului, chiar la vârful PNL. Astfel, președintele CJ Ilfov, Hubert Thuma, dar și președintele CJ Cluj, Alin Tișe, au0 lansat atacuri frontale și publice la adresa premierului.

Și relația cu noul primar al Capitalei, Ciprian Ciucu, care spera să poată rezolva problema bugetului la Capitală, însă Ilie Bolojan l-a cam lăsat cu ochii în soare, devine tensionată.

Atacul lui Rareș Bogdan

După mai bine de 1 an de activitate discretă, un alt greu PNL, Rareș Bogdan, a ieșit la rampă cu o serie de declarații tranșante la adresa conducerii partidului. Europarlamentarul a observat că unii liberali din conducere sunt mai apropiaţi de USR decât de propriul partid.

Rareș Bogdan a criticat vehement conducerea PNL; și în special pe premier, pentru faptul că lasă primarii liberali fără bani în urma noii legi a impozitării. El a declarat că a vorbit cu aproape 200 de primari PNL şi preşedinţi de Consilii Judeţene care „sunt foarte speriaţi că practic rămân fără cotele defalcate, în condiţiile în care, la unii dintre ei, 40 sau 60% din buget îl fac cu aceste cote defalcate”.

El a precizat că „i se pare că în momentul ăsta nu vorbeşte nimeni” în partid.

„Nu putem sfida oamenii, oamenii ne-au dat votul, oamenii aşteaptă şi au aşteptări de la Partidul Naţional, suntem o forţă politică de 150 de ani, care a făcut lucruri în această ţară. Nu putem să abandonăm pentru că altfel scrie pe noi PNŢCD. Nu am intrat în politică acum 7 ani ca să mă trezesc cu un partid care ajunge la o cifră, eu vreau un partid care să aibă peste 20% şi să conteze în guvernare”, a menţionat Bogdan.

Rareş Bogdan a mai spus că vrea să ştie şi care e strategia PNL pe relaţia cu primarii şi a arătat că acum un an de zile a auzit că facem reformă administrativ-teritorială, că sunt peste 1.000 de unităţi administrativ-teritoriale care nu-şi pot asigura cheltuielile, că sunt unii care au 2.000 de oameni în administraţie şi au 40 de angajaţi la primării.

