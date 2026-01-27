Gigi Becali l-a criticat pe Mihai Stoica pentru transferurile făcute în iarnă, iar președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a replicat că l-a propus pe Daniel Graovac, iar Andre Duarte a jucat doar un meci, în timp ce Ofri Arad nu a debutat la formația roș-albastră.

Omul de afaceri a spus că rezultatele slabe sunt și din cauza noilor sosiți, care nu se ridică la nivelul dorit. Altfel, latifundiarul din Pipera i-a băgat pe jucători în ședință și crede că echipa va ajunge până la urmă în play-off.

Gigi Becali l-a criticat pe Mihai Stoica. Oficialul FCSB răspunde: „Sunt vinovat”

„Probabil – nu probabil, ci cu certitudine – și noi suntem vinovați, și eu sunt vinovat pentru că nu am găsit un mijloc de comunicare cu generația asta. Probabil diferența de vârstă e mult prea mare, poate de asta nu găsesc o modalitate de a mă face înțeles, dar văd că nici antrenorii, care sunt mult mai tineri decât mine, nu reușesc asta. Am avut discuții peste discuții.

Mă refer doar la partea disciplinară, mai departe nu e treaba mea. Mă culpabilizez, e clar că sunt vinovat. Mai departe, nu aș merge atât de mult să spun că am greșit la transferuri. Am propus un singur jucător, pe Graovac, care cred că și-a făcut treaba.

Iar acum vom vedea dacă am avut dreptate cu Duarte și Ofri Arad. Deocamdată, este chiar ciudat să tragi concluzii în urma meciului acesta și să judeci evoluția lui Andre Duarte. Gigi a fost nemulțumit de cum a jucat Olaru, mie mi s-a părut cel mai bun jucător al nostru. Probabil adevărul este undeva la mijloc sau are el dreptate și mă înșel eu, fiind foarte subiectiv când vine vorba despre Olaru. Mie mi s-a părut că a jucat bine, că a fost cel mai bun jucător al nostru”, a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.