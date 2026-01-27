Șoferul de TIR care a refuzat salariul de 3.600 de euro și bonusuri

După aproape trei ani petrecuți la aceeași firmă de transport, Cosmin a renunțat la job-ul de șofer de TIR, într-un domeniu în care condițiile de muncă se schimbă rapid.

Ultima zi de muncă a lui Cosmin a venit cu un ritual des întâlnit, și-a strâns lucrurile personale din cabină, pozele, hainele și apoi a predat camionul. Deși compania nu mai avea contracte avantajoase, iar cursele erau tot mai dificile, el spune că va regreta camionul Volvo din 2021, cu 500 de cai putere, care nu l-a lăsat niciodată la greu, relatează Observator News.

Șoferul de TIR care a refuzat salariul de 3.600 de euro

Imediat după ce a părăsit acel job, șoferul a avut două interviuri la firme de transport cunoscute în industrie. Prima ofertă a venit de la Asolo TIR, o companie axată pe transport paletizat de mobilă, cu rute clare, încărcare și descărcare unică și program de luni până vineri. Salariul propus: între 2.900 și 3.000 de euro, plus al 13-lea și al 14-lea salariu, cu doar două nopți petrecute săptămânal în cabină.

A doua variantă a fost Full Service, firmă cunoscută pentru transport frigorific la nivel european. Aici, salariul urcă până la aproximativ 3.600 de euro, tot cu bonusuri anuale, însă presupune plecări de câte două săptămâni, reguli stricte și un ritm intens. Chiar dacă flota de camioane l-a impresionat, Cosmin a recunoscut că stilul acesta nu se alinia cu ce voia el.

Povestea lui Cosmin vine într-un context economic complicat, marcat de incertitudini și de transformările accelerate ale pieței muncii, inclusiv sub impactul inteligenței artificiale. Cu toate acestea, transportul rutier rămâne unul dintre puținele domenii în care cererea de forță de muncă este constant ridicată, iar șoferii profesioniști continuă să fie extrem de căutați.

