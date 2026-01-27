Prima pagină » Sport » Olimpiu Moruțan a DEBUTAT la Rapid. „Mi-a plăcut, bineînțeles, a intrat cu atitudine”

27 ian. 2026, 07:37, Sport
Rapid a învins UTA, 2-1, în ultimul meci din etapa 23 a Superligii. Arădenii au deschis scorul prin Marius Coman (19), iar giuleștenii au întors rezultatul prin Alexandru Dobre (43 – penalty) și Leo Bolgado (79).

Olimpiu Moruțan a debutat la Rapid, internaționalul român intrând în minutul 62 în locul lui Claudiu Petrila.

Rapid a ajuns pe locul doi în clasament, după Universitatea Craiova, 46 de puncte. Dinamo e pe locul trei, 44 de puncte.

„Am putut întoarce rezultatul prin atitudine și prin jocul echipei, cu schimbările pe care le-am făcut am adus un plus. Toți cei care intră trebuie să vină cu un plus. Nu se ating obiectivele doar cu 11 jucători, ci cu tot lotul. Toți sunt importanți. Sunt meciuri cu intensitate, toată lumea știe acum pentru ce joacă. Mai rămân puține meciuri din sezonul regulat și atunci intensitatea crește. Bineînțeles că ne dorim foarte mult să fim acolo sus. Au venit jucători importanți, care cresc valoarea echipei, a lotului. Ne putem bate pentru a ne atinge obiectivul”, a declarat Costel Gâlcă, la Prima Sport, care a vorbit și despre debutul lui Olimpiu Moruțan: „Mi-a plăcut, bineînțeles, a intrat cu atitudine. Se vede că are calitate. Sper să se integreze cât mai repede, să aibă minute, să joace mult, pentru că o să ne ajute”.

Nu am văzut fazele de penalty, dar cred că meritam să câștigăm. Urmează U Cluj, da. O echipă bine așezată pe teren, cu jucători buni. Niciun meci nu mai e ușor, nici cu cei de jos, pentru că nu mai sunt multe meciuri din sezonul regulat și atunci fiecare punct este important – Costel Gâlcă

Olimpiu Moruțan a declarat după meciul cu UTA: „Sunt fericit că am câştigat. Trei puncte foarte mari la UTA şi sperăm să continuăm aşa şi să ne menţinem acolo sus. Mă bucur că am revenit, nu mi s-a părut nimic diferit. Sunt fericit că am revenit în ţară şi sper să joc din ce în ce mai bine. A fost un meci de luptă prima repriză. Puţin terenul nu ne-a ajutat, dar au fost toate bune şi sunt bucuros că am câştigat. Îmi doresc să joc mai bine şi să ajut echipa, este foarte important. Nu-mi doresc să ies în evidenţă, vreau să joc pentru echipă. Nu vreau să joc pentru mine”.

