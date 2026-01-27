Prima pagină » Știri politice » Kelemen Hunor „liniștește” comunitatea maghiară, supărată pe măririle de taxe ale lui Bolojan: „Dacă există o veste bună… nu sunt necesare măsuri noi”

Kelemen Hunor „liniștește” comunitatea maghiară, supărată pe măririle de taxe ale lui Bolojan: „Dacă există o veste bună… nu sunt necesare măsuri noi”

27 ian. 2026, 17:02, Știri politice
Kelemen Hunor „liniștește” comunitatea maghiară, supărată pe măririle de taxe ale lui Bolojan: „Dacă există o veste bună... nu sunt necesare măsuri noi”

După ce comunitatea maghiară din Ținutul Secuiesc a anunțat proteste împotriva măsurilor fiscale luate de Guvernul Bolojan, Kelemen Hunor, președintele UDMR, a mers la Csikszereda cu Tanczos Barna pentru a liniști oamenii. Însă a făcut fix opusul. În discursul său, Kelemen Hunor a spus că „dacă există o veste bună…nu sunt necesare măsuri noi”, în condițiile în care comunitatea este deja foarte afectată de măsuri. Acum, comunitatea vrea ca administrația orașului secuiesc să reducă valoarea taxelor și impozitelor locale la minimul legal.

„Dacă există o veste bună într-o situație proastă, aceea este că nu este nevoie de noi măsuri”, spune președintele UDMR.

Pe lângă acest lucru, mai avem și reforma administrativă, pe care Guvernul se pregătește să-și asume răspunderea, care vine la pachet cu o grămadă de tăieri. După ce și-a dat seama că a uitat de tăierile din reformă, Hunor a luat în brațe măsurile de relansare economică ale PSD.

„Ideea este că pachetul administrativ ar trebui să meargă mână în mână cu programul de stimulare economică ”, spunea Hunor. 

La capitolul taxe, unul dintre principalele motive pentru care comunitatea maghiară protestează, Kelemen Hunor spune că „vom trece peste asta”.

„Vom trece peste asta. Un lucru trebuie ținut cont în acest moment. Taxele locale vor rămâne în vigoare, vor servi dezvoltării locale. A existat și o discuție în cadrul guvernului pe această temă. Am spus că nu vom fi de acord ca nimic să fie luat din taxele locale”.

Ce reproșează comunitatea maghiară din Covasna și Harghita premierului

Fracțiunea Administrației Locale din Miercurea Ciuc a Alianței Maghiare din Transilvania (EMSZ) a lansat o petiție online pentru ca administrația orașului secuiesc să reducă valoarea taxelor și impozitelor locale la minimul legal. În cadrul unei inițiative civile, locuitorii orașului sunt chemați să protesteze de două ori în această săptămână.

Potrivit postărilor de pe site-urile societății civile, locuitorii din Miercurea Ciuc sunt chemați în stradă de două ori în această săptămână pentru a protesta împotriva creșterii semnificative a taxelor locale. Astfel, toți cei care nu sunt de acord cu rezoluția adoptată în decembrie, conform căreia impozitul pe proprietățile imobiliare va crește semnificativ, iar sistemul de impozitare a vehiculelor va fi, de asemenea, majorată, sunt așteptați să se adune în fața Castelului Mikó, miercuri, 28 ianuarie, de la ora 10:00, respectiv în Piața Szabadság, sâmbătă, 31 ianuarie, de la ora 12:00.

„Cetățenii din Miercurea Ciuc se confruntă cu o situație financiară dificilă, deoarece costul vieții a crescut drastic”, au subliniat aceștia.

Și, pentru a atenua acest lucru, vor să determine conducerea Primăriei din Miercurea Ciuc să reducă valoarea impozitelor și a taxelor locale la minimul legal.

