FCSB s-a calificat în turul al doilea al calificărilor din Liga Campionilor, deşi a pierdut marţi seara, în deplasare, scor 1-2, cu Inter D’Escaldes

Au marcat: Andreu 67, Llovet 88, respectiv Radunovic 51.

Inter D’Escaldes – FCSB 2-1 | Calificare cu emoții în dauna campioanei din Andorra: „Nu există scuze”

Campioana României s-a calificat în turul 2 preliminar grație victoriei cu 3-1 din prima manșă. Scorul la general a fost 4-3 pentru roș-albaștri.

„A fost o seară penibilă, am jucat foarte, foarte slab. După golul lui Risto a fost o oarecare linişte, am avut un avantaj, dar am luat acel gol uşor care a plecat de la mine. Am vrut să pasez cu Mihai, am lovit-o greşit şi am luat gol la acea fază.

Apoi, au venit peste noi. Nu am mai ajuns la poartă şi s-a terminat cu un rezultat de care mie mi-e jenă”, a declarat Ștefan Târnovanu, portarul celor de la FCSB.

„Nu există scuze, nu există explicații. Nu există cuvinte care să exprime cât de rușinoasă este pentru noi această calificare.

Dar este calificare și mergem înainte. Și sigur vom fi altfel!”, a scris Meme Stoica pe contul de Facebook.

Olaru, e mingea la tine la picior și prelungești mingea… Parcă a uitat fotbalul Olaru. Nici nu trece mingea pe la el. Nu mai înțeleg, a uitat fotbalul!

Gigi Becali

Shkendija va fi adversara echipei bucureștene FCSB în turul al doilea din calificările Ligii Campionilor. Partidele din turul doi preliminar au loc la 22/23 iulie (turul) şi 29/30 iulie (returul).

Cum au arătat cele două echipe?

INTER D’ESCALDES: Javi Diaz – Muguruza, Mohedano (S. Andreu 55), Puentes, Humanes (Alex Sanchez 84), J. Torres – De La Torre, V. Alonso, Rafinha (A. llovet 79) – P. Munoz, G. Lopez. A ntrenor : Felipe Ortiz

FCSB: T ârnovanu – Cre ţu , Ngezana , M. Popescu, Radunovic – Chiriche ş (Baba Alhassan 65), Şut – Cisotti , Olaru (M. Ştefănescu 46), Politic (Miculescu 46) – Fl. T ănase ( Perianu 65). Antrenor: Elias Charalambous

