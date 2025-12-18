Ion Țiriac și Ilie Năstase, în doliu, după moartea lui Alexandru Lăzărescu, cel care a făcut posibilă Cupa Davis la Bucrești în era comunistă

Alexandru Lăzărescu, fostul secretar general al Federației Române de Tenis (FRT), din perioada de glorie a lui Ion Țiriac și Ilie Năstase, a murit la vârsta de 90 de ani.

Lăzărescu a făcut posibilă disputarea finalei Cupei Davis din 1972 la București și, totodată, i-a însoțit pe Ion Țiriac și Ilie Năstase la numeroase turnee de tenis din afara țării, în perioada comunistă.

Comitetul Olimpic și Sportiv Român a anunțat, marți, vestea trecerii în neființă a lui Alexandru Lăzărescu:

„Doliu în sportul românesc! A murit Alexandru Lăzărescu, fost Șef de Misiune al Team Romania la Jocurile Olimpice. Sportul românesc este mai sărac. Alexandru Lăzărescu, una dintre figurile discrete, dar esențiale ale performanței olimpice românești, s-a stins din viață la vârsta de 90 de ani.

Alexandru Lăzărescu a fost Șef de Misiune al Team Romania la Jocurile Olimpice de vară de la Sydney 2000 și Atena 2004, două dintre cele mai prolifice ediții olimpice pentru România după Revoluție, și la Jocurile Olimpice de iarnă Nagano 1998, perioade care i-au purtat amprenta profesionalismului, echilibrului și devotamentului total față de sportivi.

De-a lungul carierei sale, numele lui Alexandru Lăzărescu a fost legat de mari personalități ale sportului mondial și românesc.

A fost Secretar general la FR Tenis în perioada de glorie a lui Ilie Năstase și Ion Țiriac, la celebrele finale de Cupa Davis disputate de români. Ulterior, a lucrat în Consiliul Național pentru Educație Fizică și Sport (CNEFS), instituție care s-a transformat ulterior în Ministerul Sportului, iar apoi și-a continuat activitatea în cadrul Comitetului Olimpic și Sportiv Român, unde a contribuit decisiv la organizarea și coordonarea delegațiilor olimpice ale României.

Cei care l-au cunoscut îl vor păstra în memorie ca pe un om al sportului adevărat, riguros, loial valorilor olimpice și profund respectat de sportivi, antrenori și colegi. Trupul neînsuflețit al lui Alexandru Lăzărescu va fi depus astăzi (n.r. – marți), la ora 16:00, la Biserica Deleni, din Parcul Titan.

Înmormântarea va avea loc mâine (n.r. – miercuri), la ora 14:00, la Cimitirul Sfânta Vineri din București. Comunitatea sportivă românească transmite sincere condoleanțe familiei și tuturor celor apropiați. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, a fost anunțul trist al COSR.