Ionuț Radu, replică dură după ce a revenit la echipa națională. „Să-mi spună în față asta”

10 oct. 2025, 08:58, Sport
Ionuț Radu a fost titular în România – Moldova 2-1, iar după meci a avut un mesaj dur pentru cei care îl numesc arogant, replica fiind pentru anumite personaje din cadrul FRF.

Ce spune Mircea Lucescu despre amicalul cu Moldova, 2-1, și despre meciul cu Austria, care se va juca duminică în preliminariile CM 2026.

„O victorie importantă, foarte mulți jucători noi, care azi au început să se cunoască. Ne dă moral pentru meciul cu Austria. Mie mi-a lipsit România, e țara mea și vin mereu cu plăcere. Mircea Lucescu m-a sunat să mă întrebe cum sunt, i-am zis că sunt bine și asta a fost tot”, a spus Ionu Radu, la Prima TV, care a vorbit și despre autogol: „Acolo a fost o minge înaltă, atacantul a dat cu capul în antebrațul meu. Nu aveam cum să o prind. Am vorbit cu arbitrul, el a spus că a crezut că atacantul a dat cu capul în minge”.

„Băieții sunt motivați, toată lumea vrea să ajungă la Mondial. Nu suntem favoriți, nu suntem la mâna noastră. Noi trebuie să ne gândim la meciurile noastre, să luăm cele 9 puncte și vedem” a mai declarat portarul, care a avut și un mesaj către federali: „S-a vorbit mult despre mine, eu nu am refuzat niciodată naționala. Eu nu am spus direct cuiva că vreau doar să fiu titular dacă vin. Nu am fost arogant. Dacă vrea cineva să îmi spună că sunt arogant, să îmi spună mie, nu să o dea pe surse în presă! Eu am crescut pe plan personal, nu am avut o perioadă bună acum ceva timp. Dar am ajuns la un nivel bun și sunt fericit. N-am fost niciodată arogant cu nimeni. Şi dacă am fost îmi cer scuze, dar ştiu că nu-mi stă în fire”.

