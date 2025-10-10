România – Moldova 2-1. Mircea Lucescu entuziasmat de doi JUCĂTORI. „Excelenți! De mult timp n-am mai avut la echipa națională”

Mircea Lucescu a declarat că victoria cu Moldova, 2-1, dă încredere că tricolorii pot obține un rezultat bun în meciul cu Austria, care se joacă duminică, în preliminariile CM 2026.

În amicalul cu Moldova au marcat Louis Munteanu (12) și Ianis Hagi (44), iar adversarii au avut un autogol al lui Ionuț Radu (38).

Lucescu a precizat că golul Moldovei trebuia anulat pentru fault în atac.

România – Moldova 2-1. Mircea Lucescu entuziasmat de doi jucători

„Cei din Moldova s-au comportat extrem de responsabil, motivați, agresivi. Noi am jucat. 2-1 sigur că ne mulțumește. Putea fi mai mult. Cred că a fost un penalty clar și fault la portar la golul lor, chiar dacă Radu a greșit. El trebuia să joace cu mâna peste, să o arunce peste bară.

În rest, nu pot să le reproșez nimic. Am văzut o echipă hotărâtă, disponibilă să nu piardă duelurile individuale. Au rezultat câteva faze bune de finalizare. Din păcate, n-am mai marcat, dar eu sunt mulțumit pentru că au debutat jucători importanți, am redus foarte mult media de vârsta a naționalei.

M-a convins Eissat. La 20 de ani, un jucător foarte matur. M-a convins și Ciubotaru, are niște calități deosebite. Au 20 și 21 de ani. Excelenți! De mult timp n-am mai avut la echipa națională. Și ceilalți de la mijloc au fost în regulă. Screciu și Dragomir s-au comportat foarte bine. În general, am fost mulțumit pentru că jucătorii au menținut un ritm ridicat.

(n.r – Întrebat dacă va schimba portarul la meciul cu Austria) Vom vedea. Trebuie să discutăm cu Radu. I-am reproșat la pauză că ar fi trebuit să ia o altă decizie. În rest, s-a comportat bine. Și-a demonstrat valoarea în Italia, iar pe urmă în Spania. Este un portar cu foarte multă experiență și valoare.

Contra Austriei vor fi alte date. Austria e o altă echipă, are un nivel net superior celorlalte echipe. Nu întâmplător la EURO au câștigat grupa cu Franța sau Olanda. Joacă împreună de 6-7 ani și au un ritm bun. Noi vom face absolut tot ce e posibil pentru a câștiga. Ar fi o victorie de prestigiu, nu una care să asigure calificarea. Nouă ne trebuie o echipă puternică pentru primăvara următoare, nu să ne legăm mereu de jucătorii care se accidentează. Din acest motiv am dat o mai mare importanță jucătorilor din campionatul intern, însă asta nu înseamnă că renunț la ceilalți. Împreună putem face o echipă competitivă”, a declarat Mircea Lucescu.