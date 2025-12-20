Își revine CFR Cluj? Daniel Pancu e optimist dup[ 1-0 cu FC Botoșani: „Jocul nostru e de primele 6”

Prima pagină » Sport » Își revine CFR Cluj? Daniel Pancu e optimist după 1-0 cu FC Botoșani: „Jocul nostru e de primele 6”

20 dec. 2025, 08:42, Sport
CFR Cluj a învins vineri seara, în deplasare, scor 1-0, formaţia FC Botoşani, în etapa a 21-a din Superligă.

Unicul gol al partidei din Moldova a fost înscris de Adrian Păun (minutul 5), cu un șut din întoarcere din marginea careului.

„Sunt fericit pentru jucători, este o victorie a caracterului, a suferinței, a celor care au vrut să joace această ultimă etapă. Sunt eroi, am avut puțini jucători pe bancă. Avem valoare mare, dar din ianuarie direcția va fi către jucătorii de caracter.

Ne așteaptă 9 meciuri și alte 9, deși am câștigat pe terenul unie echipe foarte valoroase.

Am folosit jucătorii care au vrut să îmbrace tricoul lui CFR.

Mare lucru nu am schimbat, sunt aceeași jucători. Poate puțin la organizarea defensivă, protecția fundașilor centrali. S-au primit multe goluri, atipic pentru CFR. Important e că marcăm. Jocul lui CFR e de primele 6, dar s-au întâmplat multe lucruri. Eu am aflat pe parcurs. Sunt și astfel de perioade”, a declarat Daniel Pancu.

FC Botoşani nu a putut trece pe primul loc în clasament şi a rămas pe locul 3, cu 38 de puncte, în timp ce clujenii, cu 26 de puncte, sunt pe locul 11, la patru puncte de play-off.

Cum au arătat cele două echipe?

  • FC BOTOŞANI: Anestis – Adams Friday, Pape Diaw (Creţ 46), Miron, Ţigănaşu – M. Bordeianu (Papa 46), Charles Petro – Mailat (Cîmpanu 70), Ongenda, Mitrov (Bodişteanu 81) – A. Dumitru (Enzo Lopez 46). Antrenor: Leo Grozavu
  • CFR CLUJ: Hindrich – V. Kun, Sinyan, Aly Abeid, Camora – K. Keita, Djokovic, Muhar – Cordea (Biliboc 35), Fică, Al. Păun (Korenica 80). Antrenor: Daniel Pancu

Programul etapei 21

Sâmbătă, 20 decembrie

  • Ora 14.30 Metaloglobus Bucureşti – Unirea Slobozia
  • Ora 17.00 Oţelul Galaţi – FC Argeş
  • Ora 20.00 UTA Arad – Dinamo Bucureşti

Duminică, 21 decembrie

  • Ora 14.00 FC Hermannstadt – Petrolul Ploieşti
  • Ora 16.30 Universitatea Cluj – Farul Constanţa
  • Ora 20.00 FCSB – FC Rapid

Luni, 22 decembrie

  • Ora 20.00 Universitatea Craiova – FK Csikszereda Miercurea Ciuc

