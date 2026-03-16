Istvan Kovacs, apărat de Răzvan Burleanu după derby-ul cu „scântei” dintre Rapid și Dinamo: „E cel mai bun din istorie”

Președintele Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, a participat, luni, la o conferință de presă organizată cu ocazia reînnoirii unui parteneriat comercial și extinderea portofoliului de branduri implicate în susținerea fotbalului românesc.

Centralul Istvan Kovacs, cel acuzat că a greșit validând un gol al Rapidului în victoria cu 3-2 din derby-ul cu Dinamo, este în opinia lui Burleanu „cel mai bun arbitru român din istorie”.

„Din punctul meu de vedere, și înainte de acest derby Rapid – Dinamo, și după el, Istvan Kovacs rămâne cel mai bun arbitru român din istorie. El este primul care a arbitrat trei finale de competiții europene intercluburi.

Dacă a greșit? Depinde pe cine întrebi. Când se termină un meci, de fiecare dată cei care pierd se consideră dezavantajați și dau vina pe arbitru.

Iar ceilalți ori tac, ori nu spun nimic, ca să mă exprim așa. Avem VAR-ul care este o plasă de siguranță pentru arbitri. Nu trebuie să uităm de la ce am plecat.

Când l-am implementat ne-am dorit să aducem un plus în ceea ce privește integritatea competiției. Dar nu vreau să vorbesc despre un meci sau despre evoluția unui arbitru pentru că asta ar presupune o imixtiune în arbitrajul românesc. Așa că acesta este atributul exclusiv al Comisiei Centrale a Arbitrilor”, a recunsocut președintele FRF.

Atac direct la Ionuț Lupescu

„Din păcate, persoanele care își dau acum cu părerea despre arbitrajul lui Istvan Kovacs sunt chiar cele care făceau în trecut delegările în fotbalul românesc. Este vorba despre o perioadă marcată de foarte multă corupție în arbitraj.

Și mă refer aici direct la domnul Ionuț Lupescu. Și acum o să îi vedem pe cei care au făcut parte din acel sistem cum o să sară în apărarea acestuia”, a încheiat Burleanu.

Cel mai bine cotat arbitru român, Istvan Kovacs, ar putea fi oprit de la delegări pentru 4 etape în Superliga.

Istvan Kovacs a fost delegat la toate finalele europene intercluburi: Conference League – 2022, Europa League – 2024 și Champions League – 2025. Arbitrul român deține ecusonul FIFA din anul 2020.