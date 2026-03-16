Farul a anunțat preluarea pachetului majoritar de acțiuni al lui Gică Hagi de către Gică Popescu.

Hagi vrea să revină în antrenorat, existând varianta de a deveni selecținerul echipei naționale după plecarea lui Mircea Lucescu.

Gică Popescu va avea 70% din acțiuni, iar Hagi va păstra 10% din procente. Restul acțiunilor sunt împărțite între Ciprian Marica și Rivaldo.

„Această schimbare vine firesc, după ce Gheorghe Hagi a spus deschis, de multe ori, că își dorește să renunțe la pachetul majoritar pentru a reveni, cu toată energia, la ceea ce iubește cel mai mult: antrenoratul. După anii de excepție petrecuți la cârma echipei noastre, cu performanțe istorice, emoții și momente memorabile, Gheorghe Hagi face un pas în spate din zona decizională pentru a se concentra din nou 100% la munca din teren și pentru a accepta și alte provocări din lumea sportului pe care îl iubește de o viață” scriu cei de la Farul Constanța pe siteul oficial.

Gică Popescu ar fi dat 3.5 milioane de euro pentru a cumpăra acțiunile de la Gică Hagi.

„În noua structură a acționariatului, Gheorghe Popescu va deține 70% din club, în timp ce Gheorghe Hagi, Rivaldo și Ciprian Marica își împart în mod egal restul de acțiuni. Gheorghe Hagi rămâne acționar al clubului cu 10%, un gest firesc pentru fondatorul și simbolul acestui proiect. Astfel, clubul urmează un drum al continuității, al echilibrului și al performanței, într-o formulă care îmbină experiența managerială, pasiunea pentru fotbal și o viziune pe termen lung centrată pe dezvoltare, rezultate și respect pentru toți membrii comunității Farului” mai arată Farul.

Farul are o identitate clară, o academie puternică și un model sănătos. A venit momentul să mă gândesc și la mine, la ceea ce simt că pot face cel mai bine, să antrenez. Farul merge mai departe pe mâini bune, iar Gică (Popescu) e cel mai potrivit să devină acționar majoritar. Este președinte de foarte mulți ani, știe toate problemele noastre și e pregătit să vină cu soluții pentru fiecare dintre ele – Gică Hagi