Kimi Antonelli a câștigat Marele Premiu al Japoniei, ce a avut loc duminică pe circuitul de la Suzuka. Italianul a reușit a doua sa victorie consecutivă în Formula 1, după cea din China.

Antonelli, pilot de la Mercedes, l-a devansat cu 13 sec 722/1000 pe Oscar Piastri, de la McLaren, și cu 15 sec 270/1000 pe Charles Leclerc, de la Ferrari.

Italianul a devenit, la 19 ani, cel mai tânăr lider al clasamentului general din istoria Formulei 1.

Următoarea cursă din Campionatul Mondial de Formula 1 va avea loc la Miami SUA, pe 3 mai.

„Este fantastic că am câștigat din nou, dar este încă prea devreme să mă gândesc la titlu. Cred, totuși, că ne descurcăm bine. Am avut un start groaznic, trebuie să verificăm de ce s-a întâmplat asta. Am avut noroc cu Safety Car-ul care m-a ajutat să rămân în frunte, iar apoi, până la final, am avut un ritm incredibil. A fost o cursă bună, mașina a mers foarte bine după intrarea la boxe, sunt foarte mulțumit de asta. În fruntea plutonului și cu anvelopele hard, ritmul nostru a fost incredibil, dar și cu cele medium ne-am descurcat bine. Nu știu ce s-ar fi întâmplat dacă nu ar fi fost Safety Car, dar cu siguranță m-a ajutat…Trebuie să exersez mai mult cu ambreiajul, pentru că starturile sunt punctul meu slab anul acesta. Trebuie să îmbunătățesc asta, altfel voi pierde ușor curse din cauza acestei probleme”, a declarat Kimi Antonelli, potrivit sportal.bg.

Clasament Marele Premiu Formula 1 de la Suzuka:

1. Kimi Antonelli (Italia/Mercedes) 1h28:03.403

2. Oscar Piastri (Australia/McLaren) +13.722

3. Charles Leclerc (Monaco/Ferrari) +15.270

4. George Russell (Marea Britanie/Mercedes) +15.754

5. Lando Norris (Marea Britanie/McLaren) +23.479

6. Lewis Hamilton (Marea Britanie/Ferrari) +25.037

7. Pierre Gasly (Franța/Alpine) +32.340

8. Max Verstappen (Olanda/Red Bull) +32.677

9. Liam Lawson (Noua Zeelandă/Racing Bulls) +50.180

10. Esteban Ocon (Franța/Haas-Ferrari) +51.216

11. Nico Hulkenberg (Germania/Audi) +52.280

12. Isack Hadjar (Franța/Red Bull) +56.154

13. Gabriel Bortoleto (Brazilia/Audi) +59.078

14. Arvid Lindblad (Marea Britanie/Racing Bulls) +59.848

15. Carlos Sainz Jr (Spania/Williams) +65.008

16. Franco Colapinto (Argentina/Alpine) +65.773

17. Sergio Perez (Mexic/Cadillac) +92.453

18. Fernando Alonso (Spania/Aston Martin) la un tur

19. Valtteri Bottas (Finlanda/Cadillac-Ferrari) la un tur

20. Alexander Albon (Thailanda/Williams) la două tururi

Piloții Lance Stroll (Canada/Aston Martin) și Oliver Bearman (Marea Britanie/Haas) au abandonat.

Clasament Formula 1:

1. Kimi Antonelli (Italia/Mercedes) 72 puncte

2. George Russell (Marea Britanie/Mercedes) 63

3. Charles Leclerc (Monaco/Ferrari) 49

4. Lewis Hamilton (Marea Britanie/Ferrari) 41

5. Lando Norris (Marea Britanie/McLaren) 25