Un nou episod tensionat se conturează în interiorul Coaliției, după ce un primar PNL a povestit public că premierul Ilie Bolojan le-ar fi transmis liberalilor un mesaj clar. Rotativa cu PSD nu ar urma să se întâmple așa cum scrie în protocol. Declarațiile vin de la Vladimir Petruț, primarul orașului Cavnic, care spune că a fost prezent la o întâlnire cu mai mulți primari PNL, unde subiectul rotativei a apărut inevitabil, mai ales în contextul măsurilor nepopulare asumate de Guvern.

Potrivit primarului, momentul cheie a apărut când un edil a ridicat problema costurilor politice pentru liberali.

„La final, unul dintre primari, care stătea în picioare, a spus: «Domnule premier, merită toate aceste măsuri? Pentru că va veni PSD-ul la rotativă, iar noi rămânem de ruşine»”, a declarat Vladimir Petruț la Antena 3.

Răspunsul atribuit premierului a fost, spune el, scurt și fără loc de interpretări: „Nu va fi niciun premier PSD la rotativă”.

Primarii ar fi reacționat imediat, surprinși de afirmație, pentru că rotativa este, teoretic, parte din acordul politic dintre partenerii de guvernare.

„Și atunci, bineînțeles că primarii au zâmbit un pic și l-au întrebat: «Dar, cum adică? Este un protocol, este o înțelegere»”, apare în relatarea de la A3.

„Va fi rotativă, dar nu cu premier PSD”

În același context, Vladimir Petruț susține că explicația premierului ar fi fost una legată de logica politică a puterii: președintele trebuie să aibă propriul premier.

„Va fi rotativă, dar nu cu premier PSD, pentru că președintele trebuie să aibă, și el, premierul lui, cum a avut și Iohannis…”, ar fi spus Bolojan, conform relatării.

Mesajul, dacă se confirmă, ar arunca în aer una dintre puținele garanții care țin Coaliția în picioare, adică predictibilitatea alternanței la conducerea Guvernului. În același timp, în PNL se simte o tensiune tot mai mare, mai ales în rândul primarilor care trebuie să „încaseze” local măsurile dure.

În culise, povestea prinde și o tentă de scenariu de culise: primarul din Cavnic vorbește despre un posibil „plan secret”, care ar rescrie regulile jocului și ar evita numirea unui premier PSD la rotativă.

