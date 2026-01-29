Prima pagină » Actualitate » Premierul britanic Keir Starmer, primit la Beijing de liderul Chinei, Xi Jinping

29 ian. 2026, 10:32, Actualitate
Premierul britanic Keir Starmer, primit la Beijing de liderul Chinei, Xi Jinping

Premierul britanic Keir Starmer s-a întâlnit joi, 29 ianuarie, la Beijing, cu președintele chinez Xi Jinping, pentru discuții menite să îmbunătățească relațiile economice dintre cele două țări.

În cea mai importantă zi a vizitei sale de patru zile în China, Starmer a fost primit de Xi la Marea Sală a Poporului.

Din 2018 nu s-a mai întâmplat asta

Vizita în China, prima a unui prim-ministru britanic din 2018, are loc pe fondul tensiunilor dintre Marea Britanie și aliatul său tradițional, Statele Unite. Miercuri, la câteva ore după sosirea în China, Starmer a declarat că este momentul pentru o relație „matură” între Marea Britanie și a doua cea mai mare economie a lumii.

Deși eventualele rezultate concrete vor fi anunțate abia mai târziu, liderul britanic a pregătit un cadou cu valoare simbolică pentru întărirea relațiilor bilaterale: mingea de la un meci recent din Premier League dintre Arsenal și Manchester United. Premierul britanic ține cu Arsenal, în timp ce despre Xi Jinping se spune că ar fi fan al lui United, scrie Bloomberg.

După întâlnirea cu Xi, Starmer ar urma să participe la evenimente economice alături de premierul chinez Li Qiang. El va vizita Shanghai, apoi va merge la Tokyo pentru o întâlnire cu premierul japonez Sanae Takaichi.

După premierul Canadei, Keir Starmer merge la Beijing pentru a încheia un parteneriat pragmatic cu chinezii. Prim-ministrul caută un „reset” economic

Sarah Mullally a devenit al 106-lea Arhiepiscop de Canterbury și prima femeie din lume care conduce o Biserică

