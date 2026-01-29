Când se întoarce gerul? ANM, noi informații pentru Gândul: „Vremea se va menține deosebit de rece”

Meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au emis mai multe coduri galbene și atenționează că ceața prezentă în mai multe zone ale țării face ca vizibilitatea să fie redusă. Dar, în zilele următoare, gerul își va face din nou apariția, în mai multe zone ale țării, potrivit informațiilor transmis, pentru Gândul, de ANM.
În această dimineață, la ora 07:00, termometrele au arătat minus 2 grade la Iezer, acolo unde și ceața a fost prezentă. A plouat la Oradea, Arad, Deva, Sibiu și Brașov.
Pe litoral, la Constanța, s-au înregistrat 8 grade Celsius, în timp ce la București au fost 2 grade și un aer cețos, potrivit ANM.
În exclusivitate pentru Gândul, meteorologul de serviciu al ANM a transmis ultimele informații despre evoluția vremii.
„Din punct de vedere termic, astăzi sunt, în continuare, valori de temperatură mai mari decât în mod obișnuit, în special în vest, în sud și parțial prin centru.
Ne așteptăm la o răcire a vremii, aș putea să vă spun de acum, conform informării care va fi valabilă până la 1 februarie. Seara, o răcire a vremii se va înregistra în regiunile extracarpatice.
Va fi ger noaptea de sâmbătă spre duminică prin Moldova, Dobrogea, estul Transilvaniei, unde minimele – în aceste zone – se vor încadra în general între -10° și -14 grade°.
De asemenea, duminică, în timpul zilei, gerul va persista și în mare parte din Moldova, adică temperaturi în jurul a -10°C. De asemenea, până miercuri, 4 februarie, vremea se va menține deosebit de rece, geroasă mai ales dimineața și noaptea, mai ales în regiunile extracarpatice”, a precizat, pentru Gândul, meteorologul de serviciu al ANM.
