Când se întoarce gerul? ANM, noi informații pentru Gândul: „Vremea se va menține deosebit de rece”

Meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au emis mai multe coduri galbene și atenționează că ceața prezentă în mai multe zone ale țării face ca vizibilitatea să fie redusă. Dar, în zilele următoare, gerul își va face din nou apariția, în mai multe zone ale țării, potrivit informațiilor transmis, pentru Gândul, de ANM.

În această dimineață, la ora 07:00, termometrele au arătat minus 2 grade la Iezer, acolo unde și ceața a fost prezentă. A plouat la Oradea, Arad, Deva, Sibiu și Brașov.

Pe litoral, la Constanța, s-au înregistrat 8 grade Celsius, în timp ce la București au fost 2 grade și un aer cețos, potrivit ANM.

„Ne așteptăm la o răcire a vremii”

În exclusivitate pentru Gândul, meteorologul de serviciu al ANM a transmis ultimele informații despre evoluția vremii.

„Din punct de vedere termic, astăzi sunt, în continuare, valori de temperatură mai mari decât în mod obișnuit, în special în vest, în sud și parțial prin centru.

La nivel național, maximele se vor încadra între 0° în nordul Moldovei și până spre 15° în Dobrogea și în sudul, respectiv sud-estul Munteniei.

Minimele de la noapte se vor situa între minus 4 și 6° grade, cu cele mai mari valori pe litoral.

Vor fi înnorări și precipitații, în special sub formă de ploaie, prin Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, în nordul Moldovei, Dobrogea, izolat în rest, iar seara și noaptea mai mult prin Dobrogea, mare parte din Muntenia, local prin Moldova și pe arii restrânse în celelalte regiuni.

Ne așteptăm la o răcire a vremii, aș putea să vă spun de acum, conform informării care va fi valabilă până la 1 februarie. Seara, o răcire a vremii se va înregistra în regiunile extracarpatice.

Va fi ger noaptea de sâmbătă spre duminică prin Moldova, Dobrogea, estul Transilvaniei, unde minimele – în aceste zone – se vor încadra în general între -10° și -14 grade°.

De asemenea, duminică, în timpul zilei, gerul va persista și în mare parte din Moldova, adică temperaturi în jurul a -10°C. De asemenea, până miercuri, 4 februarie, vremea se va menține deosebit de rece, geroasă mai ales dimineața și noaptea, mai ales în regiunile extracarpatice”, a precizat, pentru Gândul, meteorologul de serviciu al ANM.

